Aldebaran en péril / Microsoft dévoile Majorana 1 / Les levées de fonds à suivre

Mistral AI étend son expertise linguistique avec MistralSaba

Après le succès de l’AI Action Summit à Paris, Mistral AI dévoile MistralSaba, un modèle de langage de 24 milliards de paramètres conçu pour maîtriser les langues du Moyen-Orient (arabe) et de l’Asie du Sud-Est (tamoul, malayalam). Entraîné sur des jeux de données rigoureusement sélectionnés, MistralSaba est disponible via API et peut être déployé en local, garantissant un traitement sécurisé et performant, y compris sur des systèmes à GPU unique (vitesse de réponse : 150 tokens par seconde). Une avancée stratégique pour les startups et développeurs de la région qui ambitionnent de bâtir de nouveaux pôles d’innovation en IA.

Aldebaran en péril : vers une liquidation judiciaire faute de repreneur

Aldebaran, pionnier français de la robotique humanoïde et créateur des célèbres NAO, Pepper et Plato, est au bord de la liquidation. Placée en procédure de sauvegarde le 14 janvier dernier par le tribunal de commerce de Paris, l’entreprise est désormais en redressement judiciaire depuis mi février. Faute d’un repreneur d’ici la fin du mois, la liquidation judiciaire pourrait être inéluctable.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Fondée en 2005, Aldebaran s’était illustrée avec NAO, un robot interactif adopté par les laboratoires et les universités pour la recherche et l’éducation. Rachetée en 2022 par la société allemande United Robotics Group, elle n’a toutefois pas réussi à stabiliser son modèle économique.

Microsoft dévoile Majorana 1, une percée majeure dans l’informatique quantique

Microsoft franchit une étape clé dans l’informatique quantique avec le lancement de Majorana 1, premier processeur fondé sur une architecture topologique. Cette avancée, issue de vingt ans de recherche, repose sur les particules de Majorana, offrant des qubits plus stables et réduisant les besoins en correction d’erreurs. Grâce à un nouveau matériau, le topoconducteur, Microsoft vise un million de qubits sur une seule puce, ouvrant la voie à un ordinateur quantique tolérant aux fautes. Ce progrès renforce sa position dans la course mondiale au calcul quantique industriel.

+ FUTURE OF DIGITAL MARKETING

Romain Achard (The Ramp) : « La publicité locale doit s’adapter à un marché en pleine mutation »

Nous vous l’annoncions la semaine passé, The Ramp s’unit à DataVenture pour redéfinir le marketing local digital. Une opération qui s’inscrit dans une dynamique plus large, puisque DataVenture avait déjà rejoint en 2023 le groupe EDG, dirigé par Vincent Klingbeil. L’occasion nous est donnée pour parler de marketing local et comment les marques peuvent développer une communication très fine sur les principaux réseaux et apps grâce à des solutions comme The Ramp. Pour en parler plus en détail nous avons invité Romain Achard, CEO de The Ramp

+ LEVEES DE FONDS

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: