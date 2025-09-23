Safe AI, la nouvelle frontière de l’expérience client avec une levée de 11,2 millions d’euros pour CLARITY

Si de plus en plus d’entreprises déploient des agents conversationnels multilingues, automatisent des flux de support, les solutions choisies privilégient souvent la vitesse et l’automatisation, au détriment de la précision, de la traçabilité et de la conformité. Dans des secteurs régulés comme la banque, l’assurance, la santé ou les télécommunications, le coût d’une erreur reste élevé, qu’il soit juridique, ou réputationnel.

Une nouvelle génération de plateformes mise sur la fiabilité et la conformité, créneau sur lequel Clarity, ex Anecdote, s’est positionné avec une plateforme qui combine intelligence VoC, agents IA et automatisation. La conception intègre des garde-fous pour les environnements régulés, avec la détection quasi temps réel de la fraude, l’escalade précoce des interactions sensibles, le tagging conforme aux exigences sectorielles et la supervision humaine sur les cas délicats. L’objectif n’est pas d’ajouter la conformité a posteriori mais de l’ancrer au niveau de l’architecture, afin d’aligner performance opérationnelle et exigences d’audit.

Avec l’arrivée de l’AI Act, les directions juridiques, risques et conformité demandent des preuves d’innocuité, de contrôle humain et de traçabilité quand les équipes opérationnelles cherchent une automatisation qui ne multiplie pas les surfaces d’exposition. La contrainte devient un critère de choix au même titre que le coût par interaction, le taux de résolution ou le NPS.

En Europe, Clarity fait face à quelques acteurs solides mais spécialisés. Du côté des plateformes conversationnelles, PolyAI au Royaume-Uni et Cognigy en Allemagne se distinguent par leurs agents vocaux à grande échelle et leur orchestration d’automatisations pour grands comptes. Sur le terrain de la voix du client, Chattermill au Royaume-Uni et Skeepers en France dominent respectivement l’analytics multicanal et l’engagement UGC orienté retail. En matière de briques technologiques souveraines et de conformité, Nijta en France se concentre sur l’anonymisation de la voix, tandis que Mistral AI et LightOn, également en France, offrent des modèles et infrastructures IA conçus pour répondre aux exigences de sécurité et de localisation des données. Ensemble, ces concurrents définissent un paysage où peu d’acteurs combinent encore nativement automatisation, VoC et conformité réglementaire, la case de l’échiquier sur laquelle Clarity cherche à s’imposer.

Clarity vient de boucler un tour de table de 11 millions d’euros, auprès de Prosus Ventures en lead, avec STV Al Fund, Sukna Ventures, Wamda Capital, Neo, Oraseya Capital, Phaze Ventures, Propeller, Tech Invest Com et des business angels. La société est basée à Londres et dispose de bureaux à New York et Riyadh. Elle a été fondée par Abed Kasaji et Pavel Kochetkov.