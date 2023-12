[SCALE] ABSOLUTE CAPITAL PARTNERS donne à UNLIMITD les moyens de son expansion dans l’eCommerce

Pour plus d'informations sur les startups, découvrez la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Fondée en juillet 2021 par Julien Zerbib, UNLIMITD a rapidement marqué son empreinte dans le secteur du financement des entreprises de l’e-commerce et des revendeurs sur des marketplace. En seulement 18 mois, Unlimitd a investi plus de 30 millions d’euros dans plusieurs centaines d’entreprises, en se concentrant principalement sur le financement de stock et de dépenses publicitaires.

Dans un contexte économique où l’accès au financement devient de plus en plus restreint, Unlimitd a introduit une solution de financement non-dilutive. Le Revenu Based Financing (RBF) permet d’adapter les remboursements en fonction du chiffre d’affaires des entreprises. Grâce à une solution d’analyse de données et à des processus entièrement numérisés, Unlimitd peut évaluer rapidement le risque de crédit et proposer des offres de financement adaptées en moins de 48 heures.

L’année 2023 marque un tournant stratégique pour UNLIMITD avec son association à son fonds d’investissement historique ACP. Cette collaboration vise à accélérer significativement la croissance d’Unlimitd en France et à étendre ses services à l’Europe dès 2024. Cette union stratégique dote Unlimitd d’une capacité de financement conséquente, lui permettant de projeter le déploiement de jusqu’à 100 millions d’euros au cours des 12 prochains mois.

Unlimitd se positionne comme un partenaire incontournable pour les e-commerçants, proposant des solutions financières flexibles et personnalisées. Cela inclut le financement de stock, de budgets publicitaires, le financement instantané de bons de commande B2B et des ponts de trésorerie pour les revendeurs marketplace.

En plus de son rôle de plateforme de financement, Unlimitd compte jouer le rôle d’accélérateur de croissance pour ses clients. Elle propose désormais un accompagnement personnalisé dans l’utilisation du financement, s’appuyant sur un réseau de partenaires spécialisés dans l’écosystème e-commerce.

Nous recevons Julien ZERBIB, co-fondateur et PDG d’UNLIMITD