[SEED] 105 millions d’euros pour Mistral AI, la startup française qui veut emboiter le pas à OPEN AI

Dans un développement significatif marquant l’émergence d’un nouvel acteur mondial dans l’intelligence artificielle (IA) générative, Mistral AI, une start-up européenne fondée début 2023, a annoncé avoir réussi à clôturer un tour de table de financement d’amorçage, levant plus de 105 millions d’euros auprès d’un consortium d’investisseurs de premier plan.

Le tour de table a été mené par le fonds de capital-risque international, Lightspeed Venture Partners, et a vu la participation de grands noms tels que Xavier Niel, JCDecaux Holding, Rodolphe Saadé, Motier Ventures en France, la Famiglia et Headline en Allemagne, Exor Ventures en Italie, Sofina en Belgique, et First Minute Capital et LocalGlobe au Royaume-Uni. Bpifrance et l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, ont également apporté des contributions significatives.

Mistral AI, cofondée par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, aspire à stimuler l’émergence d’un nouvel acteur mondial dans le domaine de l’IA générative. La start-up se spécialise dans le développement et l’entraînement de grands modèles de langage (LLMs) pour les entreprises, leur fournissant les outils pour intégrer facilement et en toute sécurité des logiciels innovants.

Avec son focus principal sur la protection des données et de la propriété intellectuelle, Mistral AI permet aux entreprises d’utiliser la technologie d’IA générative dans leur infrastructure. Les fonds levés devraient permettre le développement d’un nouveau modèle d’IA générative qui incarne l’excellence scientifique, une approche ouverte et une vision responsable de la technologie.

Les fonds levés seront essentiels pour faire face au coût élevé de l’entraînement des modèles et aux besoins en capitaux. Ils permettront à Mistral AI de financer les capacités de calcul nécessaires pour développer et produire ses modèles. De plus, ils permettront aux trois cofondateurs d’attirer et d’unir un collectif impressionnant de talents internationaux, fusionnant les compétences académiques et technologiques pour atteindre leurs ambitions stratégiques.

L’équipe fondatrice pourra également s’appuyer sur l’expertise de Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin, cofondateurs d’Alan, et de Cédric O, ancien secrétaire d’État français en charge de la Transition numérique, pour soutenir le déploiement non opérationnel de l’entreprise.

Le public peut s’attendre à voir les premiers modèles et la plateforme de Mistral AI dès le début de 2024. Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, a déclaré : « Avec ce tour de table, nous franchissons une étape significative dans le déploiement d’un projet que nous portons avec détermination et ambition. »

Le soutien de Lightspeed Venture Partners témoigne du potentiel prometteur que détient Mistral AI. Antoine Moyroud, associé chez Lightspeed Venture Partners, a reconnu la vision unique des fondateurs de Mistral AI, applaudissant leurs valeurs fortes et leur ambition d’établir un projet européen, open-source, qui aspire à devenir un acteur majeur de l’IA générative sur la scène internationale.

Les antécédents universitaires impressionnants des cofondateurs et leur travail précédent dans des géants de la technologie comme DeepMind, Facebook AI Research et Meta laissent penser que Mistral AI pourrait bien faire des vagues dans le secteur mondial de l’IA. Avec un tour de table d’investissement aussi remarquable, tous les regards sont désormais tournés vers Mistral AI alors qu’elle s’apprête à définir une nouvelle ère dans l’intelligence artificielle générative.