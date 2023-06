Le PETIT BALLON accélère son développement / Fin du voyage pour LEAVY / Connaissez vous la VP France de QONTO?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La Commission Européenne veut mettre de l’ordre dans la tech, avec ou sans la France

Ainsi les États membres de l’Union européenne ont trouvé un accord sur la proposition de loi concernant les chauffeurs et livreurs de plateformes comme Uber et Deliveroo. 4 millions de ces travailleurs pourraient ainsi obtenir le statut de salariés. Les négociations sur ce texte reprendront cet été. A noter la réticence de la France a soutenir l’accord.

La Commission européenne est sur le point d’adresser une nouvelle plainte antitrust à Google.

Depuis 2021, les responsables antitrust de l’UE ont enquêté sur le modèle de technologie publicitaire numérique de Google. Ils ont cherché à déterminer si Google empêchait injustement les concurrents d’accéder aux données des utilisateurs pour leurs propres campagnes publicitaires numériques.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas de la première fois que Google fait face à des accusations antitrust en Europe. En effet, la société a été frappée par trois pénalités depuis 2017, totalisant 8,6 milliards de dollars. Parmi ces amendes, Google a reçu une amende record de plus de 4 milliards de dollars pour ses pratiques commerciales liées à son système d’exploitation Android, une décision que Google conteste toujours en justice.

Les discussions à venir concernant l’IA, la date, et la responsabilité des plateformes s’annoncent musclées.

Richard Menneveux , Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

LE PETIT BALLON est passé d’un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros en 2021 à 40 millions d’euros en 2022 suite à l’acquisition de la société Decantalo. Ce serait plus de 2 millions de bouteilles vendues en 2022. La société voudrait développer son réseau de boutiques pour renforcer son activité retail.

Après avoir levé 22 millions de dollars auprès de Prime Ventures et du business angel Dominique Vidal, associé chez Index Ventures, LEAVY.CO, plateforme de voyage basée sur une communauté de millennials, n’aura pas réussi à boucler sa série A auprès de nouveaux investisseurs. En conséquence les actionnaires actuels préfèrent jeter l’éponge . Les actifs de la société pourraient être repris pour une petite centaine de milliers d’euros selon nos informations.

AMAZON teste l’IA générative pour produire des syntheses des avis, offrant un aperçu de ce que les clients ont aimé et n’ont pas aimé à propos d’un produit.

ASTRAN, un éditeur de logiciels spécialisé dans la sécurité des données, a annoncé aujourd’hui une levée de fonds de 5 millions de dollars auprès de Galion.Exe et Sistafund, avec la participation de ses investisseurs historiques Newfund et Founders Future.

Lancée en 2021 par Gilles Seghaier et Yahya Jarraya, la solution développée par Astran promet aux utilisateurs la possibilité d’adopter le cloud computing sans compromettre la confidentialité, la sécurité et la conformité de leurs données. Compatible avec tous les types de cloud, qu’ils soient publics ou privés, Astran dispose également de partenariats avec des géants du secteur tels que AWS, Azure, GCP, Outscale, OVH et Scaleway.

Son modèle a séduit de grandes entreprises comme Eiffage et Sanofi, ainsi que par d’autres organisations publiques et privées. La solution d’Astran assure la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données grâce à sa technologie de fragmentation des données (threshold cryptography).

La startup ambitionne de poursuivre son développement en France et à l’international, tout en renforçant ses partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du cloud. À noter qu’Astran fait partie des startups lauréates du Prix Coup de cœur du Jury du FIC 2023

La start up basée à Boston, CLOUDZERO, spécialisée dans la gestion des coûts du cloud, a réalisé une levée de fonds de série B de 32 millions de dollars, avec en lead investor Innovius Capital et Threshold Ventures, portant le total des fonds levés à plus de 52 millions de dollars. PERCEPTO , une start up qui commercialise des logiciels et du matériel pour des applications de drones industriels, a levé 67 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C. Cette somme se répartit en environ 50 millions de dollars en capitaux propres et 16 millions de dollars en dette. Le tour de financement a été mené par KDT.



Selon les données de Preqin, les fonds de capital-risque et d’investissement privé axés sur la Chine sont passé de 48,6 milliards de dollars d’investissement en 2021, avant de chuter à 16,5 milliards de dollars en 2022. Depuis le début de l’année ils ont investis seulement 1,15 milliard de dollars. ORACLE annonce une augmentation de 17% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, atteignant 13,84 milliards de dollars par rapport à 13,73 milliards de dollars estimés. Les revenus des services cloud et du support de licence ont connu une hausse de 23% par rapport à l’année précédente, atteignant 9,4 milliards de dollars. Le bénéfice net a également augmenté de 4% par rapport à l’année précédente.



Pierre Cabannes est nommé Directeur Commercial de Cosmian



