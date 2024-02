[SEED] 1,4 millions d’euros pour ALCYCONIE, la startup qui vous entraine à faire face aux cyberattaques

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

5 ans après la création de sa startup à Saint Malo, la Fondatrice et CEO d’ALCYCONIE, Stéphanie LEDOUX accélère le rythme avec une levée de fonds en deux temps, 2 millions d’euros levés auprès de cyberK1 en avril 2023, le véhicule d’investissement de la banque Klecha & Co et 1,4 millions d’euros auprès d’un pool bancaire en complément.

Les moyens de continuer d’améliorer la plateforme PIA, une solution qui permet de simuler des situations de crise afin d’évaluer la cyber résilience des entreprises, et AKIMEN une suite d’outils pour gérer une situation réelle de cyberattaque, mais aussi de se développer en europe sur un marché en pleine expansion.

Comment se préparer et entrainer ses équipes à une situation de crise, quel est véritablement le champs d’impact d’une cyberattaque et comment se déroule une simulation, autant de questions auxquelles Stéphanie LEDOUX nous livre son expertise.

Alcyconie: https://alcyconie.com/