MISTRAL.AI x MICROSOFT, un partenariat qui fait du bruit / SHEIN se coterait à Londres? / Licornes: 25% de morts vivants

Mistral AI et Microsoft : un partenariat qui fait du bruit

Luca Bertuzzi, journaliste spécialisé Europe publie sur LinkedIn un post qui pose les bonnes questions sur le partenariat de la semaine : MISTRAL AI, entreprise française au cœur des débats sur la réglementation de l’intelligence artificielle en Europe, annonçant une collaboration avec le géant américain MICROSOFT. Cette alliance soulève des interrogations, notamment sur la période de négociation de ce partenariat en parallèle des discussions sur l’IA Act de l’UE.

L’alignement des discours de Mistral avec ceux des Big Tech, alors qu’elle se positionnait comme un champion européen, suscite des questionnements sur son rôle réel dans ces négociations. L’implication du gouvernement français et les implications pour l’autonomie stratégique de l’Europe sont également au cœur des débats. Par ailleurs, Mistral lance Large, un nouveau grand modèle de langage de génération de texte, marquant un tournant par son choix de ne pas le rendre open source, contrairement à ses engagements antérieurs. Ce partenariat et ces décisions stratégiques placent Mistral dans une position complexe vis-à -vis des régulateurs européens.

Le nouveau modèle développé par MISTRAL.AI:

🌐 Parle couramment l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et l’italien, avec une compréhension approfondie de la grammaire et du contexte culturel.

🧠Peut gérer 32.000 tokens dans la fenêtre de question, permettant de se rappeler des informations précises à partir de documents volumineux.

🎯 Assure un suivi précis des instructions, facilitant la conception de politiques de modération par les développeurs.

🛠️ Capable nativement d’appeler des fonctions, offrant une évolutivité pour développer des interactions avec des applications technologiques.

Le Très Haut Débit touché par les économies de l’État

Le gouvernement a annoncé une réduction drastique du budget alloué au plan FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT (THD), avec une coupe de près de 40% des crédits d’engagement, équivalant à une diminution de 38 millions d’EUR, et l’annulation de 117 millions d’EUR en crédits de paiement. Ces coupes budgétaires mettent en péril l’extension du réseau THD, essentielle pour l’accès au numérique, surtout dans les zones rurales où l’accès à des services d’intérêt général est limité.

La réduction des fonds promis risque d’entraver la finalisation de raccordements complexes, le raccordement de nouveaux bâtiments, la résilience des réseaux et l’équilibre économique des projets à long terme. Cette décision soulève des inquiétudes quant à la capacité à maintenir les engagements de couverture numérique nationale et pourrait retarder la transition vers des infrastructures plus modernes et efficaces, telles que la fermeture programmée du réseau cuivre.

Innovation dans le traitement du cancer pédiatrique

La start up medtech ALGA BIOLOGICS, fondée par Muriel Bardor, enseignante-chercheuse en biologie à l’Université de Rouen Normandie, innove, après 10 ans de recherche, dans la production d’anticorps via des microalgues pour traiter le neuroblastome, un cancer affectant 24 000 enfants mondialement.

La start up, en phase préclinique, est en train de boucler sa première levée de fonds, a recruté 5 employés et a investi dans un bioréacteur de 200 litres pour cultiver les microalgues. Cette approche promet de réduire les coûts de production de 70%, rendant le traitement plus accessible, alors que le prix actuel des anticorps s’élève à 1 million de dollars aux États-Unis et 400 000 EUR en Europe.

L’IA Act limité face aux deepfakes

Dans un contexte où les DEEPFAKES menacent de plus en plus la confiance publique et les processus démocratiques, l’IA Act de l’UE s’efforce de réguler ces contenus générés par l’IA en imposant leur transparence. Toutefois, malgré ces efforts et ceux d’initiatives telles que la récente conférence de sécurité de Munich contre l’usage trompeur de l’IA dans les élections, des préoccupations demeurent quant à la réelle efficacité de ces mesures.

Les deepfakes, actuellement classés comme systèmes IA à « risque limité », pourraient nécessiter une régulation plus stricte, compte tenu de leur potentiel de nuisance. L’absence d’un cadre clair de responsabilité légale pour les développeurs soulève également des questions. Alors que l’IA Act marque un progrès significatif, des voix s’élèvent pour réclamer des mesures plus rigoureuses, y compris la criminalisation des deepfakes malveillants, afin de mieux protéger le public contre ces hypertrucages vidéo ou audio.

Zalando et le durable

ZALANDO, sur demande de la Commission européenne et des autorités de protection des consommateurs, s’engage à supprimer les indicateurs de durabilité trompeurs de sa plateforme d’ici le 15 avril 2024. Cette décision concerne le retrait des icônes et drapeaux susceptibles de fausser la perception des consommateurs sur les caractéristiques écologiques des produits de la plateforme. En remplacement, Zalando fournira des informations détaillées et véridiques, notamment sur le pourcentage de matériaux recyclés dans les articles.

Les mesures spécifiques comprennent l’élimination de toute iconographie environnementale erronée, l’abandon de l’usage du terme « durabilité » sans justification, et la révision de la page « Durabilité » de Zalando pour offrir une transparence accrue sur les normes et stratégies écologiques de l’entreprise. Cette initiative s’aligne sur les efforts de l’UE pour garantir des pratiques commerciales équitables et encourager des achats plus durables.

🛍️ La SEC va probablement bloquer le dossier d’IPO de SHEIN, qui envisagerait du coup de se replier sur la bourse londonienne. ISOSKÈLE déploie SafeGPT, une adaptation sécurisée de ChatGPT pour ses 420 employés. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de sécurisation des données répondant aux exigences de confidentialité de l’entreprise. SafeGPT vise à optimiser les processus internes en offrant une assistance IA sur mesure pour les collaborateurs afin de les accompagner dans une démarche de créativité, les aider à approfondir des analyses et à obtenir des recommandations dans leur activité. Le projet est soutenu par une charte d’utilisation responsable et un programme de formation complet pour assurer une intégration réussie et productive de la solution pour et par les salariés de l’entreprise. Selon La Lettre, le rachat de KONBINI (170 salariés) par Geoffrey La Rocca (DC Company, Le Gorafi, 50 employés) est chiffré à 40 millions d’EUR. Selon une étude du Pew Research Center, 25% des utilisateurs américains adultes les plus actifs sur TIKTOK sont à l’origine de 98% des contenus publics de la plateforme. Cette tendance, déjà observée sur X (anciennement Twitter), souligne une concentration de la création de contenu entre les mains d’une petite fraction des utilisateurs. L’étude, basée sur un échantillon de 2 745 utilisateurs de TikTok, révèle également que 56% des adultes américains âgés de 18 à 34 ans utilisent TikTok, mais seulement 52% d’entre eux ont déjà posté une vidéo. ✈️ Expedia a annoncé son intention de supprimer environ 1 500 postes cette année, principalement dans sa division Produit & Technologie. À la fin de 2023, l’entreprise comptait 17 100 employés + LA MINUTE CYBER Les cyberdéfenseurs augmentés par l’IA L’intégrateur cyber français NOMIOS a déployé dès la fin 2023 une IA générative, capable d’analyser les alertes de sécurité 5 à 10 fois plus rapidement que les experts humains. Cette innovation, conçue par la startup française QEVLAR, est intégrée dans les centres opérationnels de sécurité de Nomios pour accélérer la réaction aux cyberattaques et améliorer le confort de travail des analystes. L’IA, qui prémâche l’analyse des menaces, permet aux experts de se concentrer sur les décisions critiques et les recommandations personnalisées, tout en restant sous leur contrôle pour assurer une réponse humaine et détaillée aux incidents. Malgré les gains de productivité, l’importance cruciale de l’humain dans le processus reste incontestée, soulignant une complémentarité plutôt qu’une substitution dans le secteur de la cybersécurité. CAF : Changement de mot de passe obligatoire Dans une démarche de prévention contre la cybermalveillance, la Caisse d’Allocations familiales (CAF) exige de ses allocataires qu’ils changent leur mot de passe avant le 8 mars 2024. Cette mesure fait suite à un piratage, bien que la CAF assure qu’aucune faille de sécurité n’a été détectée sur son site. « Plusieurs milliers de comptes d’allocataires ont été visités de manière illégitime » souligne la Caisse. Un groupe de hackers a annoncé plus 600 000 comptes piratés. Tendances de la cybercriminalité Selon SOSAFE, près de la moitié des entreprises françaises (46%) ont été victimes de cyberattaques ces 3 dernières années, mettant en lumière la montée des menaces dans l’univers numérique. Les avancées de l’IA générative ont marqué 2023, avec des outils comme WormGPT utilisés pour créer des contenus de phishing sophistiqués. Cette technologie émergente, bien que prometteuse, soulève des inquiétudes quant à son potentiel détourné en cybercriminalité, notamment à travers la création de deepfakes indétectables. 2023 a également été témoin d’une recrudescence du hacktivisme, exacerbé par l’instabilité géopolitique, avec une augmentation de 27% des incidents liés à ce phénomène au dernier trimestre. Les campagnes de désinformation se sont sophistiquées, utilisant l’IA pour manipuler l’opinion publique, une tendance alarmante à l’approche d’élections majeures dans divers pays. Le secteur de la cybersécurité est sous pression, avec 59% des organisations manquant de personnel qualifié et 66% des professionnels rapportant un stress considérable. Cette situation est exacerbée par le déficit global de 3.9 millions de professionnels dans le domaine, mettant en évidence la nécessité urgente de renforcer les équipes pour contrer efficacement les menaces. Les organisations publiques restent des cibles privilégiées, l’Agence européenne pour la cybersécurité les ayant identifiées comme les plus touchées par les incidents. Leur dépendance à des infrastructures souvent obsolètes et leur budget limité accentuent leur vulnérabilité, soulignant l’importance d’une allocation stratégique des ressources pour améliorer leur résilience face aux cyberattaques. + NUMBERS

Risques numériques : un défi pour les Français L’évolution rapide des technologies pose un défi majeur pour 60% des Français qui se disent dépassés, selon une enquête de 42-OPINIONWAY auprès d’un échantillon représentatif de la population. Cette sensation d’être submergé est exacerbée par la complexité et la rapidité des innovations qui s’intègrent dans la vie quotidienne. Bien que la majorité des Français adoptent des comportements prudents en ligne, comme ne cliquer que sur des liens de source sûre (plus de 90%) et utiliser des mots de passe forts (84%), la fascination pour les technologies peut parfois éclipser la conscience des risques associés. En effet, 90% des sondés reconnaissent que l’attrait de la Tech peut conduire à sous-estimer ses dangers. L’étude met également en lumière une certaine négligence en matière de gestion des données personnelles : 39% seulement prennent le temps de lire les conditions d’utilisation avant de télécharger des applications, et 35% laissent leurs informations personnelles accessibles publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui soulève des questions de confidentialité et de sécurité. La montée des technologies comme les deep fakes inquiète 58% des Français, révélant une vulnérabilité face à des outils capables de manipuler la réalité. De même, 46% des personnes interrogées expriment un sentiment d’impuissance face à la propagation des fake news. + LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

PERMITFLOW, spécialisé dans le développement de logiciels de flux de travail et d’automatisation de bout en bout pour les permis de construction, annonce un tour de table de 31 millions de dollars en Série A, notamment auprès de Kleiner Perkins.



🧟‍♂️ Environ 25% des 1229 licornes actuelles sont considérées comme des « morts-vivants » ou valorisées moins que les capitaux levés, soit plus de 300 entreprises.

🦄 Près de 50% des licornes pourraient subir des dévaluations significatives de 35 à 50% par rapport à leurs dernières valorisations, impactant plus de 600 sociétés.

📉 Malgré le tout va bien de façade, avis de gros temps pour les investisseurs intervenant en phase de développement et de growth, face aux corrections de valorisation des startups.

Thales, Google et l’activation des eSIM

THALES s’associe à GOOGLE pour faciliter et sécuriser l’activation des abonnements eSIM, marquant une avancée dans l’évolution des cartes SIM pour téléphones portables. Cette collaboration vise à accélérer l’activation à distance des appareils eSIM Android. Avec une prévision de plus de 3,4 milliards d’appareils compatibles eSIM d’ici 2025 et 98% des opérateurs mobiles prêts à adopter cette technologie, Thales confirme son leadership sur le marché, enregistrant une hausse notable de 2,32% à 138,75 EUR au CAC40, et une progression de 4% depuis le début de l’année 2024.

BROADCOM vend son unité de calcul pour utilisateurs finaux à KKR pour environ 4 milliards de dollars

💹 ZOOM annonce un chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 1,15 milliard de dollars, en hausse de 2,6% sur un an. Rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars prévu, l’action ZM bonditÂ

+ MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

JEAN-FRANCOIS PATHY a rejoint Spotify comme Global Head Music Agency (Spotify AUX), nouvelle agence interne de conseil musical destinée aux marques. Pathy est un expert du marketing qui a exercé 11 ans à la FIFA.

HERVÉ BROWNE rejoint la start up Beevent en tant que General Manager. Il a occupé précédemment des postes à responsabilité en management et développement durable chez MoonBikes et Castalie. Sa mission : étendre l’influence et l’efficacité de Beevent dans l’événementiel durable en Europe.

Happydemics nomme MAXIME DAUPHIN comme VP partnerships. Dauphin est ancien chef de publicité chez HiMedia Group et a travaillé également chez Ogury. Happydemics est une entreprise spécialisée dans la mesure des performances publicitaires sur différents supports.

La greentech Trace accueille BRUNE DE BODMAN, ex-Monoprix avec une riche expérience en relation client, comme head of operations et membre du comité de direction. VINCENT LORICH, fort de ses compétences en ingénierie environnementale, prend le poste de Chief Transformation and Impact Officer, pour contribuer à l’amélioration des processus et outils de Trace ainsi qu’à la diffusion de son expertise ESG.

JULIA DE SAINTE MARIE est promue managing partner en charge de l’expérience chez Ogilvy Paris, après avoir rejoint l’agence en 2021 et intégré le comité exécutif en 2022. Sa mission inclut le développement du pôle IALab et la gestion de comptes clés.

NATHALIE SÉNÉCHAULT rejoint Scalian en tant que directrice administrative et financière, succédant à David Capdaspe pour piloter la croissance du CA avec un objectif de 1,5 milliard d’EUR d’ici 2028. Elle possède plus de 20 ans d’expérience en finance notamment chez Alstom et Atos. Le groupe Scalan est spécialisé dans la transformation digitale, les systèmes numériques et la performance des opérations.

