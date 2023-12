[SEED] 1,9 million d’euros pour MANGAS.IO, une plateforme de mangas à lire sans modération

Pour plus d'informations sur les startups, découvrez la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

MANGAS.IO, une application de lecture de mangas par abonnement, a récemment bouclé un tour de financement en amorçage de 1,9 millions d’euros mené par Society of Entertainment, avec la participation de Super Capital, 3A Venture, Source Ventures, Polymatter Ventures, et des business angels, y compris Thibaut Bayart, Jonathan Bordereau, Antoine Prunis, et Christophe Thoral.

Cette levée de fonds vise à accélérer l’adoption de l’application en France, améliorer les versions web et mobile, enrichir le catalogue déjà fort de 230 séries, développer des outils pour les professionnels, et préparer à l’internationalisation de la plateforme.

Lancée en 2020, MANGAS.IO, a déjà séduit plus de 200 000 lecteurs et s’engage à offrir une alternative légale et éthique à la lecture de mangas. En 2023, la startup a noué des partenariats stratégiques, notamment avec SNCF et McDonald’s, et a élargi son catalogue avec de nouveaux éditeurs comme Delcourt/Tonkam.

Nous recevons Romain Régnier, co-fondateur et PDG de MANGAS.IO, pour plonger au coeur de Mangas.io.