Fin de l’uberisation du travail en Europe? / Mistral.AI : souveraineté française à géométrie variable / Priorités numériques belges pour la Présidence du Conseil de l’UE

Fin de l’uberisation du travail en Europe? L’Union européenne a franchi ce mercredi une étape majeure en remettant en question le modèle économique des entreprises comme Uber et Deliveroo et en réglementant les conditions de travail des travailleurs indépendants. L’accord européen (directive devant être validée par la Commission et le Parlement), toujours en attente de détails, prévoit de requalifier chauffeurs et livreurs en salariés, leur octroyant ainsi salaire minimum, congés payés et protection sociale. Jusqu’à 5,5 millions de personnes pourraient être affectées, entraînant un coût potentiel de 4,5 milliards d’euros annuels pour ces entreprises. Les travailleurs seront considérés comme employés si 2 critères sur 5 sont remplis, comme la fixation des rémunérations par la plateforme ou l’absence de choix d’horaires. De plus, l’UE impose une supervision humaine contre l’abus de données personnelles et d’algorithmes. Les entreprises craignent une hausse des coûts et une perte de flexibilité, prédisant des services plus coûteux et moins réactifs. Malgré une intense campagne de lobbying pour une « troisième voie » plus modérée, les dirigeants européens maintiennent leur position ferme, cherchant à équilibrer économie et protection des travailleurs. Mistral.AI : souveraineté française à géométrie variable MISTRAL AI, pionnier européen de l’IA, utilisera l’infrastructure avancée de Google Cloud pour distribuer ses modèles de langage (LLM), y compris le nouveau Mistral-7B, désormais intégré dans le Vertex AI Model Garden de Google. Ce choix étonne de la part de l’entreprise souvent présentée comme exemple de la souveraineté numérique hexagonale et européenne. Ce partenariat non exclusif permettra à MISTRAL AI de développer des modèles d’IA sophistiqués multilingues. Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, souligne l’importance de cette collaboration pour rendre l’IA open-source plus accessible à une échelle mondiale. L’intégration de Mistral-7B dans le jardin de modèles Vertex AI simplifie le développement d’applications d’IA pour les entreprises de toutes tailles. En outre, Mistral AI prévoit de lancer son dernier modèle multi-expertises sur la Google Cloud Marketplace, exploitant ainsi l’infrastructure mondiale de Google Cloud pour renforcer sa présence commerciale. Nouvelle API publique pour les données administratives La Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) a récemment lancé une API (Interface de Programmation d’Applications) gratuite pour l’accès aux données de l’Annuaire de l’administration et des services publics sur Service-public.fr, portail de l’administration française. L’API permet d’accéder à des informations détaillées sur l’organisation administrative de l’État, y compris les institutions, les juridictions, les ministères, les directions d’administration centrale, et plus encore. Elle fournit des données essentielles comme les adresses, les numéros de téléphone, les sites internet, et les coordonnées de géolocalisation. En plus de ces données nationales, l’API offre également un accès aux bases de données locales, incluant les mairies, les services de l’État, et les organismes sociaux, avec des informations similaires. L’API, ouverte à tous, est accessible via le site api-lannuaire-administration et repose sur un jeu de données ouvert disponible sur data.gouv.fr avec une utilisation des données soumise à la licence ouverte v2.0. Priorités numériques belges pour la Présidence du Conseil de l’UE La BELGIQUE, sous la direction du Premier ministre Alexander De Croo, a rendu publique le 8 décembre son programme de travail pour la présidence du Conseil de l’Union Européenne, qu’elle exercera de janvier à juin 2024. La mission principale est de finaliser les travaux encore en cours sur des dossiers essentiels tels que le règlement sur l’intelligence artificielle et celui sur la cyberrésilience. Parmi les priorités, la Belgique souhaite conclure les discussions sur la directive relative au droit à la réparation, avec un second trilogue pour début février, considéré comme la dernière chance d’atteindre un accord avant les élections européennes. L’harmonisation des règles de procédure du RGPD semble un dossier moins ambitieux, la Belgique se contentant d’oeuvrer sur le sujet, en mettant l’accent sur les négociations concernant le règlement pour les infrastructures Gigabit. La présidence belge souhaite ouvrir le chantier de l'avenir de l'infrastructure numérique de l'Europe, notamment sur le développement de réseaux sécurisés favorisant l'innovation et les mondes virtuels. Elle projette également une évaluation de la politique de l'UE en matière de cybersécurité, afin de mesurer les progrès accomplis et d'identifier les lacunes et disparités persistantes.

EN BREF TEMU a intenté une action en justice contre son rival SHEIN aux États-Unis, accusant l’entreprise de pratiques anticoncurrentielles « intensifiées ». Cette nouvelle poursuite judiciaire ravive un conflit légal entre les deux sociétés, qui avaient auparavant abandonné des poursuites judiciaires précédentes l’une contre l’autre. ETSY prévoit de licencier environ 11% de son effectif, soit environ 225 employés, alors que le site de commerce électronique fait face à un ralentissement des dépenses des consommateurs et à la concurrence de sites comme SHEIN et TEMU AXEL SPRINGER a signé un accord pluriannuel avec OPEN AI, prévoyant de proposer des résumés d’actualités via ChatGPT et d’utiliser des sources telles que Politico, Business Insider, et d’autres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Avertie par la plainte de SPOTIFY en 2019, l’Union Européenne envisage d’imposer une amende à APPLE en 2024 et prévoit d’interdire les règles de l’App Store d’Apple, qui sont utilisées contre ses concurrents dans le domaine du streaming musical. Nettoyage de vos followers en vue: INSTAGRAM prévoit de déployer de nouveaux outils dans les prochaines semaines pour identifier les faux abonnés et le contenu spam. Ces outils donneront aux utilisateurs la possibilité de supprimer ces faux comptes en masse. LA MINUTE CYBER De nouvelles directives européennes cybersécurité, dont la NIS2, la CRA et la DORA, imposent des règles plus strictes de cybersécurité aux entreprises. La NIS2, applicable au plus tard au second semestre 2024, concerne un large éventail d’entités, de PME à grandes entreprises, et impose des obligations plus détaillées de notification en cas d’incident. La CRA cible les fournisseurs IT, les importateurs et distributeurs pour la sécurité des produits connectés, tandis que la DORA, effective dès janvier 2025, vise à accroître la résilience opérationnelle IT des institutions financières. La communauté urbaine Limoges Métropole a inauguré un centre de ressources en cybersécurité, en réponse aux cyberattaques croissantes qui touchent divers secteurs. Ce centre, sans bâtiment physique, vise à coordonner les acteurs compétents pour contrer ces menaces, avec le soutien de l’ANSSI. Limoges Métropole, consciente des risques pour les petites entreprises et la sécurité des données médicales, propose un diagnostic cyber gratuit et une aide financière pour renforcer la protection des sociétés. Suite à la confusion engendrée par un paramètre d’IA activé par défaut, DROPBOX a clarifié que les données des utilisateurs sont uniquement partagées avec OPEN AI lorsque la fonction de recherche assistée par IA est activement utilisée et que les données ne sont pas mise à contribution pour entrainer le modele d’OPEN AI. Il ne vous reste plus qu’à vérifier comment vos données sont partagées avec des solutions d’AI… MICROSOFT a bloqué l’infrastructure et les sites web basés aux États-Unis utilisés par le groupe de cybercriminalité Storm-1152, qui a créé environ 750 millions de comptes Microsoft frauduleux. Cette action fait suite à une ordonnance judiciaire. NUMBERS Ceux des APIs : moteurs clés de l’ère numérique À l’occasion de l’évènement Apidays Paris qui s’est déroulé la semaine dernière au CNIT Paris La Défense, Frenchweb.fr fait le point sur les APIs, interfaces essentielles pour connecter les services numériques qui représentaient déjà plus de 80% du trafic web mondial en 2019, surpassant les interactions humaines. En 2023, le marché des APIs est valorisé à 700 milliards de dollars en 2023. D’ici 2030, le management des APIs représentera 47 milliards de dollars (aujourd’hui 5,1 milliards) avec un taux de croissance annuel de 33%. Le panorama des solutions APIs compte aujourd’hui 2122 startups et outils pour une valeur totale de 181 milliards de dollars. Pour la France, il existe un écosystème dynamique de startups d’outils de création ou de management d’API comme Axway, Gravitee (+30M levés), Bump.sh (3M levés), Blobr (5M levés) ou Marjory (10M levés), et des startups qui ont basé leur stratégie produit uniquement sur des APIs comme Algolia (valorisée 2,2Md), MangoPay, Lemonway. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

APPLE envisage de produire plus de 50 millions d’iPhone par an en Inde au cours des 2 à 3 prochaines années, et visent à ce que le quart de la production mondiale d’iPhone soit réalisé en Inde d’ici la fin de la décennie.

Blackstone et Digital Realty ont annoncé la création d’une Joint Venture, prévoyant d’investir 7 milliards de dollars dans le développement de 10 centres de données répartis sur quatre campus à Francfort, Paris et en Virginie du Nord

Selon TrendForce, le chiffre d’affaires des 10 plus grandes fonderies de semi-conducteurs a augmenté de 7,9 % en 2023 pour atteindre environ 28,29 milliards de dollars au troisième trimestre. TSMC a pris la tête avec environ 17 milliards de dollars. Intel a fait son retour dans la liste pour la première fois depuis plusieurs trimestres, soulignant les évolutions dans le secteur des semi-conducteurs.

I-VIRTUAL, fondée en 2014 par Abdelhak Moussaoui, Alain Pruski et Gaël Constancin, a développé une technologie permettant de mesurer diverses variables physiologiques et émotionnelles des patients à partir d’un selfie vidéo de 30 secondes. Cette technologie analyse le flux vidéo image par image lorsqu’un utilisateur prend un selfie vidéo.

ANDALUSIA LABS , basée à Abu Dhabi et spécialisée dans les services de gestion des risques pour les actifs numériques, a levé 48 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. Ce tour est dirigé par Lightspeed, valorisant l’entreprise à plus de 1 milliard de dollars.





ADOBE a annoncé une augmentation de 12% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, atteignant 5,05 milliards de dollars. Le revenu de la division Digital Media a augmenté de 13% sur un an, s’élevant à 3,72 milliards de dollars. ADOBE a déclaré que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis enquête sur les règles de l’entreprise concernant l’annulation des abonnements. ADOBE a également averti qu’un éventuel règlement pourrait entraîner des coûts ou des pénalités financières significatives.

MAXIME ALAZET devient Chief Sales and Operations Officer de Coinhouse, plateforme de cryptos française enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF. Il occupait auparavant le poste de Head Of Partnerships and Distribution + Cryptoassets custody for VC Funds chez Coinhouse et une carrière antérieure dans le secteur bancaire et financier (Société Générale et La Financière de l’Échiquier).

Orange Advertising, régie publicitaire de l’opérateur, a annoncé la nomination de STÉPHANE BOURSE en tant que directeur général. Il en était directeur commercial depuis 2021 et dirigera désormais une équipe de 45 collaborateurs, avec pour mission de développer le chiffre d’affaires à travers diverses initiatives, telles que le display, la TV segmentée, et le marketing direct. Bourse a rejoint Orange Advertising en 2013 et a contribué à la création d’Orange Ad Factory et Orange Ad Mobility, relèvera de Guillaume Lacroix, Directeur Produits & Services d’Orange France.

JÉRÔME GUIOT est nommé Directeur des Systèmes d’Information (DSI) de l’Opérateur de compétences des entreprises de proximité (Opco EP). Fort de son expérience dans le secteur mutualiste, notamment au groupe France Mutualiste et à la Banque française mutualiste (BFM), il pilotera la transformation numérique et le déploiement des projets IT en alignement avec les stratégies de l’Opco EP pour la formation professionnelle de plus de 2,4 millions de salariés.

ANNE LE BROUSTER rejoint le groupe JIN (agence européenne de conseil en communication, spécialiste de l’influence digitale et des relations publiques) en tant que directrice générale de l’équipe Leadership, où elle déploiera les expertises de l’entreprise en influence digitale et communication. Elle possède une expérience solide en relations publiques et une carrière chez Hill + Knowlton Strategies et ANGIE. Le Brouster rejoint également le comité de direction de JIN.

OLIVIER PEREIRA a été nommé Business unit chief security officer chez Idemia, entreprise française de sécurité numérique spécialisée dans la biométrie, l’identification et l’authentification, l’analyse de données et de vidéos, détenue par le fonds de pension américain Advent International. Pereira compte un parcours de 10 ans au sein de la société. Il a exercé précédemment au groupe Safran.

Le Professeur ALAIN PUISIEUX a été désigné président du directoire de l’Institut Curie, prenant ses fonctions en mai 2024. Actuel directeur du Centre de recherche de l’Institut depuis 2019, il est reconnu pour ses travaux sur la plasticité des cellules cancéreuses. Puisieux, auteur de plus de 150 publications, poursuivra la mise en œuvre du projet stratégique Curie 2030, renforçant la recherche fondamentale et translationnelle en cancérologie. L’Institut comprend un programme d’incubation qui a permis l’émergence de 28 start-ups depuis 2002.

Industrious, un fournisseur d’espaces de travail flexibles, a nommé TOM REDMAYNE en tant que Directeur Europe. Avec plus de 14 ans d’expérience dans l’immobilier et la technologie, Redmayne est chargé de renforcer la présence d’Industrious sur le continent. Il a exercé précédemment chez WiredScore.

FLORIAN ROUSSEAUX est nommé Chief Technical Officer (CTO) chez Azap, prenant la tête des équipes de développement des logiciels de planification. Avec 20 ans d’expérience dans le secteur technologique, il se concentre sur l’intégration de l’IA dans le pricing dynamique et le développement de « l’Onde Verte » pour minimiser l’impact environnemental dans la supply chain.

RÉMY TRIOULEYRE devient président de Schaeffler France à partir du 1er janvier 2024, au sein donc de l’organisation de l’équipementier allemand. Triouleyre, diplômé en génie mécanique et gestion de projets internationaux, a rejoint Schaeffler en 2004 et a occupé divers postes de direction, y compris la direction de la division Automotive Technologies en France.

