[Seed] Amalia.io lève 4 millions d’euros auprès du fonds britannique InReach Venture

La gestion des primes pour les commerciaux peut être un véritable pain point pour les DRH. C’est donc sur ce marché que s’est lancée la startup lilloise Amalia.io, qui vient de réaliser un premier tour de table de 4 millions d’euros. Un tiers de ce financement est levé en dettes. Le tour de table a été réalisé auprès du fonds d’investissement britannique InReach Venture, avec la participation de plusieurs business angels dont id4 Ventures, Super Capital VC.

Lancé début 2020 par Idriss Boumaza et Maxime Grandjean, Amalia.io déploie un logiciel SaaS permettant aux commerciaux de voir exactement ce qu’ils vont toucher au jour le jour. « Nous aidons les entreprises à mieux gérer la rémunération variable de leurs salariés », explique Maxime Grandjean. « On s’adresse aux entreprises qui ont plus de 20 commerciaux et qui sont équipés d’un minimum d’accès à la donnée, par exemple via un CRM ».

La startup basée à Lille (Euratechnologies) et à Paris (Station F) compte une trentaine de clients parmi lesquels on peut citer Swile, Rakuten, Mirakl, Qonto, OpenClassrooms, iBanFirst, TheFork ou encore Yousign.

Amalia ambitionne désormais de poursuivre son développement en Europe du Nord et au Royaume-Uni, et d recruter une vingtaine de collaborateurs d’ici fin 2023 sur tous les départements (Marketing, Sales, Customer Success, Produit, Tech).

