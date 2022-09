[Seed] Wizaly lève 6 millions d’euros auprès d’Innovacom et French Founders

La plateforme Wizaly lève 6 millions d’euros auprès des fonds Innovacom, Ankaa Ventures, Galia Gestion et French Founders. La startup ambitionne de se déployer aux États-Unis et d’accélérer son expansion en Europe, notamment en ouvrant de nouveaux bureaux au Royaume-Uni et en Allemagne.

Lancé en 2017 par Guillaume Baurand et une équipe d’ingénieurs et d’entrepreneurs, Wizaly déploie une solution logicielle SaaS d’attribution, d’aide à la décision et de génération de prospects. Concrètement, elle applique sa technologie d’attribution algorithmique pour fournir aux annonceurs une vision globale de leur marketing mix.

La startup revendique une croissance annuelle à trois chiffres et compte parmi ses clients des PME et des startups, ainsi que des grands comptes comme Air France ou Engie. « Cette levée de fonds permettra d’accélérer notre développement aux États-Unis, dont Wizaly ambitionne de faire son premier marché à l’horizon 2026 », confie Stanislas di Vittorio, CEO de Wizaly.