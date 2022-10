[Seed] Colette lève 3 millions d’euros pour sa plateforme de colocation intergénérationnelle

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

On estime qu’environ sept jeunes sur dix rencontrent des difficultés pour trouver un logement, tandis que les seniors sont de plus en plus nombreux à déclarer se sentir seuls. Afin de résoudre ces deux problématiques, la startup Colette a déployé une plateforme de colocation intergénérationnelle, s’adressant aux jeunes de moins de 30 ans en mal de logement et aux personnes de plus de 60 ans possédant une chambre à louer.

Colette entend démontrer la pertinence de son modèle en réalisant une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès du fonds Mutuelles Impact, initié par la Mutualité Française et géré par XAnge en partenariat avec Investir&+, Founders Future et Evolem. La startup avait déjà levé 1 million d’euros en pré-seed en septembre 2020.

Démontrer la demande sur ces marchés

Fondée en 2020 par Alexandre Gosset, David Jeusette et Justine Renaudet, Colette met en relation des étudiants à la recherche d’un logement avec des seniors de plus de 60 ans disposant d’une chambre libre dans leur maison ou appartement. Il doit s’agir pour les deux parties de leur résidence principale pour assurer la création d’un lien intergénérationnel.

Cette levée de fonds est l’occasion pour Colette de développer davantage sa plateforme et de démontrer la demande sur ces marchés. « Nous allons recruter des profils Tech pour améliorer notre outil et des profils commerciaux, tout en investissant en marketing et communication », détaille Justine Renaudet, co-fondatrice de Colette. « Le but de cette levée est de consolider notre position, d’enfoncer le clou dans les villes où nous sommes présents ». Si la startup est présente à Paris, Lyon et Bordeaux, elle ambitionne, sur le long terme, de s’étendre à l’international.

Retrouvez l’interview complète de Justine Renaudet, co-fondatrice de Colette :