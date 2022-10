[Seed] IA : Picsellia lève 2 millions d’euros auprès d’Axeleo Capital

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La startup de Machine Learning Operations (MLOps) Picsellia lève 2 millions d’euros à l’occasion d’un tour de table mené par Axeleo Capital, suivi par Acequia Capital et plusieurs business angels. Ce financement permettra à Picsellia de consolider son offre et d’accélérer le lancement de ses activités, pour faire face à une demande de plus en plus forte tout en étoffant ses équipes.

Lancé en 2020 par Thibaut Lucas et Pierre-Nicolas Tiffreau, Picsellia (contraction des mots anglais picture et selling) propose à ses clients des solutions technologiques innovantes leur permettant d’appréhender au mieux de façon systémique leurs projets, de leur genèse à leur mise en production.

« Nous vendons des outils de travail pour les ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle qui sont spécialisés dans le traitement d’images », explique Thibaut Lucas, co-fondateur et CEO de Picsellia. « Nous leur fournissons une plateforme centralisée où par exemple une équipe d’un industriel va pouvoir travailler ensemble ».

À la conquête du marché européen

Avec cette solution, la startup toulousaine vise deux cibles distinctes. « Nous nous adressons aux fournisseurs d’intelligence artificielle (startups ou scale-ups en général) et des utilisateurs de modèles d’IA, plutôt des PME ou ETI industrielles« , détaille le CEO de Picsellia.

L’entreprise ambitionne désormais de renforcer les équipes ingénierie et commercial et de s’étendre en Europe. Picsellia avait déjà levé environ 200 000 euros en septembre 2021.

Retrouvez l’interview complète de Thibaut Lucas, co-fondateur et CEO de Picsellia :