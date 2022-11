[Seed] E-commerce : Ligerio lève 3,9 millions d’euros auprès de Go Capital et de business angels

Le marché de la décoration est évalué à 13 milliards d’euros. C’est sur ce secteur qu’évolue Ligerio, une plateforme e-commerce spécialisée dans les matériaux authentiques, qui réalise une première levée de fonds de 3,9 millions d’euros. Ses principaux investisseurs sont notamment la BPI, le fonds Loire Valley Invest géré par Go Capital, Sébastien de Lafond, fondateur de MeilleursAgents.com, la famille Deconinck, actionnaire majoritaire de Tarkett, Clément Ouizille, co-fondateur de Convelio, Folco Aloisi, co-fondateur du groupe Karavel, ou encore François Duryve, CEO d’Otium Capital.

Lancé en octobre 2019 par Jean de Varine Bohan, Ligerio vend des matériaux de qualité, essentiellement des revêtements de sol, aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. « On digitalise un marché », explique le fondateur de Ligerio. « Il n’est en effet pas simple d’acheter ce type de matériaux sur Internet, qui sont lourds, encombrants et assez chers ».

La startup ambitionne d’atteindre les 50 millions d’euros de CA annuel en 2025 et d’investir dans son offre BtoB. « À l’origine, Ligerio était destiné aux particuliers, mais aujourd’hui, 40% de nos clients sont des professionnels », confie Jean de Varine Bohan. « En 2023, nous allons lancer un nouveau site, ‘Ligerio pour les pros’, qui sera une solution entièrement dédiée aux professionnels. »

L’entreprise compte à ce jour 30 salariés et a pour ambition d’atteindre 84 collaborateurs d’ici 2024, notamment en recrutant des profils Tech. « Cette levée a vocation à optimiser la brique Tech de Ligerio, notamment en automatisant la relation avec les transporteurs et les fournisseurs, et en développant des fonctionnalités en ‘front’ qui rendront l’expérience utilisateur plus agréable ».

Retrouvez l’interview complète de Jean de Varine Bohan, fondateur et CEO de Ligerio :