[Série B] Deepomatic lève 10 millions d’euros auprès d’EnBW New Ventures et d’Orbia Ventures

Deepomatic, qui accompagne notamment les opérateurs télécoms grâce à sa plateforme d’automatisation visuelle, lève 10 millions d’euros en série B. Ce tour de table a été réalisé auprès du fonds d’investissement corporate de l’énergéticien allemand EnBW New Ventures et d’Orbia Ventures, avec la participation de ses investisseurs historiques. La startup a déjà levé 2,3 millions d’euros auprès de Swisscom et Octave Klaba (OVH) en avril 2021 et 6,2 millions de dollars en 2019, notamment auprès de Hi Inov et Alven.

Lancé en 2014 par Augustin Marty, Aloïs Brunel et Vincent Delaitre, Deepomatic a d’abord voulu devenir un «Shazam de l’image», avant de réorienter son offre à destination des entreprises en 2016 et de trouver son public. La startup est aujourd’hui spécialisée dans la reconnaissance visuelle et l’IA appliquées à des projets industriels.

« Deepomatic s’adresse à tous les opérateurs qui sont sur le terrain (télécoms, énergie, eau, etc.) », explique le CEO Augustin Marty. « Nous partons du technicien qui est sur le terrain et qui effectue une tâche au quotidien. Ce dernier va pouvoir prendre en photo le travail de sa journée via l’application mobile, et les photos seront automatiquement analysées grâce à la reconnaissance d’images pour automatiser le reporting et le contrôle qualité. »

Développer une maintenance industrielle prédictive

Deepomatic accompagne aujourd’hui 20 entreprises dans les secteurs de l’énergie, le secteur public, la mobilité, le retail et la logistique, et est utilisé par 20 000 techniciens et opérateurs dans leurs tâches. La startup compte à ce jour près de 70 personnes au sein de ses équipes et prévoit de recruter plus de 50 personnes d’ici 2024.

Ce tour de table doit permettre à Deepomatic d’accélérer son développement à l’international, en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud et d’investir dans sa technologie, et notamment de développer une maintenance industrielle prédictive.

Retrouvez l’interview complète d’Augustin Marty, co-fondateur et CEO de Deepomatic :