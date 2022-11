[Seed] FoodTech : Yeasty lève 1,4 million d’euros auprès d’Asterion Ventures

Yeasty, une startup française qui propose aux industriels de l’agroalimentaire une source alternative de protéines, réalise un premier tour de table de 1,4 million d’euros. Cette levée de fonds a été menée par Asterion Ventures, avec la participation de Caméléon Invest et Satgana. Parmi les plus de 40 business angels ayant investi via Asterion, on peut citer Cédric Sellin, Clément Alteresco (Morning coworking), Anne Carole Coen (Swile). Ils sont en outre accompagnés par Alexis Angot (Ynsect) en tant que Board Member.

Lancé en 2021, par Juan Londono, Nikola Stefanovic et Mathieu Durand, Yeasty propose aux industriels de l’agroalimentaire une source alternative de protéines issue de levures de bière non utilisées. « Nous voulons démocratiser l’utilisation de la levure comme protéine alternative pour les marchés d’alimentation humaine », explique Juan Londono. « Nous avons deux types de marchés : l’alimentation au cœur des repas (galettes végétales, pâtes protéinées,etc. ) et le marché de la nutrition sportive (barres protéinées, shaker) ».

« Un fort ADN technologique »

« L’entreprise a un fort ADN technologique », affirme Juan Londono. « Yeasty est une DeepTech, nous avons ce label de la BPI. Nous nous penchons sur un problème technique avant de nous lancer dans la commercialisation. C’est ce qui s’est produit avec la ‘désamérisation’ ».

La startup ambitionne désormais d’industrialiser la production d’échantillons qui permettront aux industriels agroalimentaires de démarrer des tests dans des recettes telles que des alternatives à la viande, des pâtes, des biscuits protéinés ou encore des barres ou shakers pour sportifs. L’objectif de l’entreprise à l’horizon 2025 est la construction d’un premier site industriel d’une capacité annuelle de 5 000 tonnes. « Cette levée nous permettra également de recruter des profils BioTech et R&D (représente 70% de nos recrutements) », conclut Juan Londono.

