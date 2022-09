[Seed] MedTech : Surge lève 2,5 millions d’euros auprès de HCVC

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Surge, une startup française basée à Paris et San Francisco, lève 2,5 millions d’euros auprès de HCVC, un fonds early-stage franco-américain dédié aux startups technologiques, Boutique Venture, fonds américain, et plusieurs business angels dont Nicolas Godin, COO/CFO de Cardiologs. Ce tour de table est complété par des subventions telles que la bourse iLab dont Surge est lauréat en 2022.

Ce financement doit permettre à la startup de renforcer ses équipes afin d’accélérer le développement de ses produits et de mener des études cliniques. Elle est hébergée au sein de l’incubateur Agoranov et bénéficie du soutien de l’accélérateur 50 Partners, de Wilco et de StartX aux États-Unis.

Lancé en 2021, Surge utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour décoder le système immunitaire d’un patient à partir d’un échantillon de sang. Concrètement, Surge combine une analyse biologique du système immunitaire à un algorithme d’intelligence artificielle pour calculer la probabilité qu’un patient développe une complication chirurgicale.

« Notre ambition est de développer la solution de référence pour la médecine de précision chirurgicale », explique Julien Hédou, Président et co-fondateur de Surge. « Nous comptons nous développer et diversifier les applications de notre technologie avec des outils de profilage immunitaire pour toutes les complications chirurgicales. À terme, nous souhaitons aussi appliquer notre méthodologie à d’autres aires thérapeutiques ».