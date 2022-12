[Seed] Morfo lève 4 millions d’euros auprès de Demeter et RAISE Ventures pour reboiser les zones tropicales

Morfo, une startup française spécialisée dans la reforestation des zones tropicales, accélère son développement avec une première levée de fonds de 4 millions d’euros. Ce tour de table en amorçage a été mené par Demeter et RAISE Ventures, avec la participation d’AFI Ventures, TeamPact Ventures, et des business angels.

Lancé en 2021 par Adrien Pages, Hugo Asselin et Pascal Asselin, Morfo a conçu une solution de reforestation par drones conjuguant encapsulation de semences, microbiologie et Computer Vision. « Nous déployons une solution qui combine 3 briques technologiques : une brique drone, une brique analytique basée sur le machine learning, et une brique que l’on appelle AgriTech, qui regroupe la connaissance des écosystèmes qu’on vient restaurer », explique Adrien Pages.

« Nous partons de l’analyse de la zone à restaurer à un procédé d’encapsulation de semences forestières, puis de dispersion via de très gros drones qui permettent de restaurer de partout et rapidement, et enfin, nous faisons un suivi monitoring », poursuit le CEO de Morfo.

La startup ambitionne désormais de recruter une vingtaine de collaborateurs, notamment pour ses équipes R&D, marketing, sales et opérations.

Retrouvez l’interview complète d’Adrien Pages, co-fondateur de Morfo :