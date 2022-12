[Série A] Api.video lève 12 millions de dollars auprès de MMC Ventures

Plus de deux ans après une première levée de fonds de 5,5 millions de dollars, Api.video lève 12 millions de dollars auprès de MMC Ventures, avec la participation d’Open Ocean, Blossom Capital, et Financiere Saint James.

En 2006, Cédric Montet lance la startup Libcast qui pivote en 2019 pour devenir Api.video. « Nous nous adressons à l’origine aux développeurs indépendants ou en startups », explique Cédric Montet. « L’outil permet d’ajouter des fonctionnalités de chargement et d’upload de vidéos au sein de son application ».

L’entreprise basée à Bordeaux revendique plus de 30 000 développeurs utilisateurs de la solution et compte plus de 500 clients en Europe. Api.video ambitionne désormais d’accélérer sur le marché européen, de développer son équipe et de contribuer au lancement de nouvelles fonctionnalités.

Retrouvez l’interview complète de Cédric Montet, fondateur d’Api.video :