[Seed] PropTech : Square Sense lève 3,5 millions d’euros

Square Sense lève 3,5 millions d’euros auprès de Nexity, BESIX RED et d’investisseurs privés. La startup parisienne ambitionne d’accélérer son développement commercial en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et de doubler ses équipes en 2023.

Fondé en 2018, Square Sense collecte et analyse toutes les données produites par l’usage d’un bâtiment pour permettre l’optimisation des performances environnementales, des performances financières, et de la satisfaction des locataires des portefeuilles immobiliers.

Sa plateforme SaaS permet aux promoteurs et Assets Managers de prendre leurs décisions et arbitrage, non seulement sur la base des données qui sont collectées, mais également grâce aux recommandations métier formulées par l’Intelligence Artificielle de Square Sense.