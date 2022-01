[SEED] Rewind lève 700 000 euros auprès de Kima Ventures pour renouveler les audioguides

La pandémie n’a pas épargné le secteur du tourisme. L’année 2020 à elle seule aurait enregistré une perte de 2 400 milliards de dollars dans le monde. Mais la startup Rewind pari sur les locaux et les nouvelles attentes des voyageurs pour accélérer. La startup, qui développe une application proposant des audioguides, annonce aujourd’hui une levée de fonds réalisée auprès de Kima Ventures (Xavier Niel) et de business angels.

« Tout le monde s’accorde à dire dans le milieu du tourisme que le secteur se recentre près des locaux », commente Julien Wouters, co-fondateur & CEO de la startup Rewind. « Les attentes des voyageurs sont en train de changer, ils sont en quête de personnalisation et d’autonomie. Dans le secteur des visites touristiques, ce n’est pas forcément pratique ou personnalisé ou simple d’usage ».

Avec un chiffre d’affaires de 50 000 euros, Rewind séduit donc avec ses guides qui s’écoutent comme des podcasts et permettent l’autonomie des voyageurs. Disponible à Paris, Marseille et Lyon, l’application pourrait probablement voir le jour à Rome et Barcelone d’ici peu.

« Les nouvelles attentes voyageurs et la digitalisation du marché touristique permettront à Rewind de démocratiser ses self-guided tours » commente Xavier Niel, Président Kima Ventures. « Je suis convaincu que les fondateurs ont la vision et la complémentarité nécessaires. »

Retrouvez l’interview de Julien Wouters, co-fondateur & CEO de Rewind :