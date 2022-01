[Série B] Coinhouse, cofondé par Eric Larchevêque (Ledger), lève 17 millions de dollars

L’engouement autour des crypto-actifs ne semble pas prêt de s’arrêter. L’année 2021 a été rythmée par l’actualité des cryptos qui comptent toujours plus d’utilisateurs. La valeur de marché du total des cryptoactifs en circulation a dépassé les 2 000 milliards de dollars en septembre 2021, soit 10 fois plus que début 2020 selon l’IMF (Fonds Monétaire International). C’est dans ce contexte que la société française Coinhouse (ex-la Maison du Bitcoin) lève 17 millions de dollars dont 5,7 millions de dollars auprès de True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus).

Lancé en 2014 par Eric Larchevêque (Ledger) et Thomas France, et dirigé aujourd’hui par Nicolas Louvet, Coinhouse est une plateforme en ligne et un espace physique d’échange de cryptomonnaies. La plateforme, qui permet d’acheter, de détenir et de vendre des Bitcoins, Ethereums et plus de 40 crypto-actifs, s’adresse aux particuliers et aux institutions souhaitant acquérir des actifs numériques. L’entreprise compte à ce jour 500 000 clients en Europe.

Pour se différencier des nombreuses plateformes de trading, Coinhouse propose aux entreprises de bénéficier de l’appuie de conseillers et d’experts du secteur qui leur permettent de mieux comprendre l’écosystème, ainsi qu’un support client multilingue pour tous les utilisateurs, accessible par mail et téléphone. « Coinhouse veut se positionner comme la première Cryptobanque européenne », commente Nicolas Louvet. « Son objectif est de rendre les crypto-actifs accessibles au plus grand nombre, et dans un cadre régulé qui garantit la sérénité des investisseurs. »

Ce financement permettra à l’entreprise de se développer sur le Vieux continent, dominé par Binance et Coinbase comme dans le reste du monde. « Grâce à cette levée de fonds, Coinhouse va continuer à diversifier son offre, à se développer en Europe et à renforcer son équipe pour accompagner sa croissance et permettre aux clients européens, particuliers, entreprises, de diversifier et faire fructifier leur épargne », conclut Nicolas Louvet.