[Seed] Rodeeo lève 400 000 euros pour son app de location de véhicules

Pouvoir louer tous les types de véhicules, terrestres et marins, depuis une seule application, c’est la promesse de Rodeeo qui vient de lever 400 000 euros auprès de business angels, dont notamment Franck Papazian (Président de Mediaschool, Stratégies, CB News, et du Journal du Luxe) et Olivier Sebag (ex-Directeur Général du groupe Dentsu).

Lancé en 2021 par Loïc Chauveau, expert en marketing et publicité, et François-Xavier Gonzalez, spécialiste tech et propriétaire d’un magasin de location de quads et de scooters, Rodeeo déploie une marketplace permettant aux particuliers de louer pour une courte durée, par exemple en vacances, des véhicules types voiture, moto, scooter, camping-car, vélo, ou encore bateau, paddle, jet ski et canoë-kayak, de façon géolocalisée.

« Un marché qui atteint les 18 milliards d’euros »

« Nous parlons d’un marché qui atteint les 18 milliards d’euros », explique Loïc Chauveau, CEO de Rodeeo. « À ce jour, aucun autre acteur au monde ne permet de tout louer depuis une seule plateforme ». Présente à Marseille et dans le reste de la région PACA, la startup ambitionne d’opérer dans la France entière d’ici fin 2022 et dans 2 ou 3 pays d’Europe d’ici fin 2023.

« Rodeeo est un projet enthousiasmant, totalement en phase avec l’évolution des comportements des consommateurs, notamment en termes de respect de l’environnement, et permettant à des loueurs indépendants de se développer grâce une équipe très solide et experte issue du monde de la publicité, de la tech et des startups », ajoute Olivier Sebag, ex-Directeur Général du groupe Dentsu.

Retrouvez l’interview complète de Loïc Chauveau, co-fondateur et CEO de Rodeeo :