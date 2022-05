BeautyTech: le géant britannique Treatwell rachète la startup française Wavy

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Après l’acquisition de Balinea et de Uala en France, l’entreprise Treatwell, spécialisée dans la réservation de soins beauté ou bien-être, accélère sur le marché français en rachetant la startup Wavy. Présent sur 13 marchés européens, le géant britannique entend consacrer 30 millions d’euros à son développement en France dans les deux prochaines années.

Fondé en 2016 par Augustin Charpentier, Clément Moreno et Victor Lebeau, Wavy s’adresse initialement aux salons de coiffure qui ont besoin d’outils de gestion et de suivi de leur commerce. « L’objectif est d’apporter aux salons de coiffure (et aux instituts de beauté par extension) un compte de résultat mensuel basé sur de la donnée », explique Clément Moreno, CEO de Wavy, qui prend ainsi la tête de Treatwell France en tant que Managing Director.

Ce rachat doit permettre à Treatwell de poursuivre sa conquête du marché français, très compétitif. « Treatwell est leader dans tous les pays où il est implanté (notamment au UK, Italie, Allemagne et Espagne) sauf en France, qui est un marché très compétitif. L’ambition est désormais d’asseoir notre statut de leader en France et en Europe », affirme Clément Moreno.

