[DECODE Quantum] A la rencontre de Jean-Michel Raimond, physicien spécialisé en physique atomique et en optique quantique

Dans le 49e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent Jean-Michel Raimond.

Jean-Michel Raimond est un physicien spécialisé en physique atomique et en optique quantique. En clair, cela tourne beaucoup autour des atomes neutres et dits de Rydberg comme nous allons le voir. Il a codirigé le groupe électrodynamique en cavité du LKB de l’ENS Paris conjointement avec Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012 et Michel Brune, qui en est maintenant le responsable.

À l’origine, il entre à l’ENS Paris en 1975 où il fait d’abord un DEA sur la super-radiance et les atomes de Rydberg. Il soutient sa thèse d’État en 1984 sous la direction de Serge Haroche. Il devient chercheur CNRS puis professeur à l’UPMC. Parmi les nombreuses responsabilités qu’il a assumées, il a dirigé de 2004 à 2009 le département de physique de l’ENS.

Avec lui, nous allons surtout parler d’atomes neutres et d’électrodynamique en cavité et des recherches en amont qui sont directement ou indirectement valorisées dans des startups telles que Pasqal ou WeLinQ.