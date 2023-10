SELLSY intègre une solution complète de communication marketing à sa suite CRM, avec l’acquisition de Sendethic.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

A l’occasion de la publication du FW500, nous recevons Victor Douek, le CEO de SELLSY, qui édite l’une des solutions de gestion de CRM pour TPE et PME, et qui se hisse cette année à la 92ème place de la 8ème édition du classement des entreprises de la tech françaises signée FRENCHWEB. L’occasion de revenir sur la trajectoire de la société qui est passée de son mode bootstrap à celui de scale up qui n’a rien à envier à ses concurrents mondiaux à l’instar de SALESFORCE.

Opportunité pour Victor Douek de nous annoncer le franchissement d’une nouvelle étape et pas des moindres, avec l’acquisition de Sendethic une solution de communication marketing incluant email, sms, marketing automation, formulaires, enquêtes, et landing pages.

Ce module marketing reflète l’approche proactive de Sellsy face aux besoins croissant des entreprises en matière d’outils et qui doivent concentrer leurs opérations dans un même outil pour simplifier la mise en oeuvre de leurs projets.

