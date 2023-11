[SERIE A] 10 millions d’euros pour le service de consigne de la startup LE FOURGON

Ayant déjà fait ses preuves en réhabilitant la consigne et en proposant une alternative écologique dans l’Hexagone, Le Fourgon a finalisé cet été une levée de fonds en série A de 10 millions d’euros, que la startup annonce aujourd’hui sur FRENCHWEB.FR. Cette levée de fonds a été soutenue par ses principaux investisseurs, Id4 et Teampact, ainsi que par le fonds La Poste Ventures, initié par La Poste et géré par XAnge, et plusieurs business angels.

Avant cette série A, Le Fourgon avait déjà réussi un premier tour de financement de 4,5 millions d’euros en 2022, suivi d’une levée de 3 millions d’euros en crowdfunding au début de l’année.

Pour en parler nous recevons son CEO et co Fondateur Charles Christory:

Listen to « 10 millions d’euros pour le service de consigne de la startup LE FOURGON » on Spreaker.

Le Fourgon est une startup engagée dans la lutte contre la pollution plastique, en se focalisant sur la problématique des bouteilles jetables. Face à un contexte où chaque heure, 1,5 million de ces bouteilles sont utilisées et seulement un tiers recyclé, Le Fourgon propose une alternative durable en remettant en avant le système de consigne. Ils offrent un large choix de plus de 300 boissons, majoritairement locales, livrées gratuitement à domicile en caisses et bouteilles consignées, via un fourgon électrique.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de production croissante de déchets plastiques en France, où la quantité d’ordures ménagères par habitant a doublé en 40 ans. Fondée par Stéphane Dessein, Maxime Tharin, et Charles Christory, Le Fourgon propose non seulement des boissons mais aussi d’autres produits comme des lessives dans des emballages réutilisables.

Leur système de consigne utilise des bouteilles en verre qui, une fois retournées, sont nettoyées, reconditionnées, et remplies à nouveau, permettant une économie significative en termes d’énergie, de CO2, et d’eau. Le service de Le Fourgon, accessible via le site lefourgon.com ou une application mobile, propose une expérience client pratique et rapide, avec une large sélection de produits et une livraison dans la journée.

Le Fourgon a déjà attiré plus de 40 000 clients et a permis d’éviter l’utilisation de plus de 10 millions de bouteilles et contenants à usage unique, ce qui représente plus de 300 tonnes de plastique. L’entreprise travaille avec des partenaires et producteurs locaux dans les régions où elle opère, renforçant son engagement envers une économie locale et durable. Le service est actuellement disponible dans plusieurs villes françaises, dont Lille, Dunkerque, Bordeaux, Rennes, Lyon, Angers, Strasbourg, Grenoble, et Nancy.