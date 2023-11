[SERIE A] 10 millions d’euros pour MALOU l’outil de promotion, et de gestion d’avis clients pour les restaurateurs

Avec plus de 2 000 restaurants dans 12 pays, Malou a développé une solution d’acquisition et fidélisation clients à destination des restaurateurs pour simplifier leur gestion digitale au moyen d’une application très simple d’utilisation. Parmi ses clients les plus connus, on retrouve des noms tels que Cojean, Côté Sushi, La Criée, Groupe Bertrand, Le Perchoir, Cali Sisters, Kafkaf, la Brasserie Lazare, les restaurants de Stéphane Manigold, le Prince de Galles, Bagatelle Group, Tin Building de Jean-George Group à New York, le Bagatelle Group et Krispy Kreme.

En un clic Ils peuvent répondre automatiquement à des commentaires publiés sur de multiples plateformes, se positionner dans les résultats de GOOGLE ou encore assurer leur promotion sur les réseaux sociaux.

Pilotée par un trio dynamique et international de co-fondateurs : Louiza Hacene, CEO, franco-algérienne diplômée d’HEC, et ses deux associés, Waad Toumi, ingénieur tunisien diplômé de CentraleSupélec (CPO) et Victor Sage, développeur diplômé de Télécom Paris (CTO), l’équipe de MALOU s’est rapidement étoffé (cf l’organigramme de MALOU dans la dataroom de FRENCHWEB.FR)

Avant cette série A, MALOU compte assurer son développement aux Etats Unis. La startup créé en 2021 vient de finaliser un tour de table auprès de henQ, Bleu Capital, Bertrand Jelensperger (fondateur de The Fork), Jim Texier (ancien CPO de Lightspeed), ainsi que plusieurs clients restaurateurs.

Pour en parler nous recevons sa CEO et co Fondatrice LOUISA HACENE

Listen to « MALOU l'outil de promotion, et de gestion d'avis clients pour les restaurateurs » on Spreaker.