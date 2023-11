Nouveau projet pour Sam Altman? / Ca valse du coté des CEO / des levées de fonds à 1 milliard d’euros en France?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Sam ALTMAN semble résigné à ne pas reprendre son poste de CEO

Malgré les négociations triangulaires entre le duo ALTMAN BROOKE, les dirigeants d’OPEN AI, Ilya SUTSKEVER, Président du conseil d’administration et la CEO par Interim Mira MURATI, et les actionnaires de l’entreprise notamment Microsoft avec Satya Nadella, la porte d’OPEN AI semble s’être refermé pour Sam ALTMAN qui préfèrerait se lancer dans une nouvelle aventure, laissant le Président du Conseil d’administration seul face aux conséquences de son coup d’état vendredi dernier.

Une décision qui risque de couter cher à l’entreprise dont la levée de fonds dont le closing est prévu en décembre pour assurer son développement sera probablement remise en cause . Une opportunité que saisira peut être dans les heures qui viennent Satya NADELLA, MICROSOFT étant le principal actionnaire de l’entreprise “business”.

En attendant Mira MURATI n’aura eu l’interim à gérer 48h, un nouveau CEO ayant été nommé en la personne d’EMMETT SHEAR, co fondateur de TWITCH.

Des dizaines d’employés d’OpenAI ont annoncé en interne qu’ils démissionnaient après qu’Ilya Sutskever leur ait dit que Sam Altman ne reviendrait pas.

De leur coté, selon le NYT, Sam Altman et Greg Brockman prévoient de présenter une nouvelle startup d’IA aux investisseurs et envisagent quels employés d’OpenAI les rejoindraient.

C’est la valse des mouvements dans les startups ultra financées

Le co-fondateur et PDG de Cruise, Kyle Vogt, démissionne, un mois après que le DMV de Californie ait suspendu les autorisations de Cruise pour exploiter des voitures autonomes sur les routes publiques.

La PDG d’Optus, Kelly Bayer Rosmarin, démissionne après la panne de l’opérateur télécoms australien, qui a débuté le 8 novembre. Le directeur financier, Michael Venter, assurera la fonction de PDG par intérim.

Linda YACCARINO reste dans son fauteuil de CEO de X (ex TWITTER) malgré les conseils d’amis du secteur publicitaire lui suggérant de démissionner et de se positionner face au comportement d’Elon MUSK sur la question de l’antisémitisme. De nombreux annonceurs à l’instar d’IBM, DISNEY et APPLE ont suspendus leurs campagnes sur le réseau social.

Allemagne, France et Italie se mettent d’accord sur la régulation future de l’IA

Dans une démarche conjointe pour la régulation de L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE en Europe, l’Allemagne, la France et l’Italie ont convenu ce week-end d’un cadre commun, s’orientant vers une autorégulation par des codes de conduite pour les modèles de base d’IA. Ce document marque une étape importante dans les négociations au sein de l’Union européenne, menées par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE.

Cette approche commune souligne la régulation de l’application de l’IA, plutôt que de la technologie en elle-même, mettant l’accent sur les risques liés à l’usage des systèmes d’IA. Les développeurs devront créer des fiches de modèle détaillant le fonctionnement, les capacités et les limites de leurs IA, basées sur les meilleures pratiques de la communauté des développeurs. Un organe de gouvernance de l’IA serait chargé de développer des lignes directrices et de superviser l’application de ces fiches.

Initialement, aucune sanction n’est prévue, mais un système de sanctions pourrait être envisagé en cas de violations identifiées après une période définie.

Intelligence artificielle en météo : Les Big Tech dans la course aux prévisions rapides

HUAWEI a récemment dévoilé Pangu, une IA révolutionnaire pour améliorer les prévisions météorologiques. Présentée à Paris la semaine dernière, cette technologie utilise l’apprentissage automatique pour analyser 39 ans de données climatiques. Elle promet des prévisions plus rapides et précises, surpassant les modèles physiques traditionnels. Selon la revue Nature, Pangu-Weather offre des prédictions en quelques minutes, un progrès notable comparé aux méthodes actuelles. Ce développement représente un pas de géant, notamment pour prédire des événements extrêmes, avec des applications déjà testées en Finlande et en Espagne et est déjà à disposition sur le site du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).

L’initiative de Huawei rejoint les efforts d’autres géants technologiques concurrents comme Google DeepMind et FourCastNet de Nvidia, marquant une ère ultra-compétitive pour affiner les techniques de prévision météorologique et mieux répondre aux défis climatiques.

Vidéosurveillance dans l’oeil d’Altrnativ

ERIC LEANDRI (ex-PDG de Qwant) et fondateur d’Altrnativ (opérateur et éditeur de solutions cybersécurité), a engagé des pourparlers pour acquérir TWO-I, une start up spécialisée dans la vidéosurveillance avancée et la reconnaissance faciale. Cette jeune pousse solution logicielle d’analyse vidéo (avec deep learning) alliant alertes en temps réel, recherches a posteriori, visualisation 3D, et données statistiques.

Des levées de fonds en IA à 1 milliard d’EUR en France ?

Suite au lancement de KYUTAI, labo de recherche fondamentale en intelligence artificielle à Paris par XAVIER NIEL (PDG d’Iliad), Rodolphe Saadé (PDG de CGA-CGM) et Eric Schmidt (ex-patron de Google/Alphabet), l’homme d’affaires fondateur de Free se veut enthousiaste dans une interview donnée aux confrères de La Tribune, week-end : « Si nous parvenons à retenir nos talents, je ne doute pas que des startups françaises dans l’intelligence artificielle puissent lever plus de 500 millions d’EUR. Ou même plus d’un milliard d’EUR. »

Google annonce ses plans pour éliminer les cookies tiers dans Chrome, débutant par une période de test de 1% des utilisateurs début 2024 et conduisant à une suppression plus large au cours du troisième trimestre.

Ceux des vagues éphémères de nouvelles apps de réseaux sociaux

Dans la hype des réseaux sociaux, LAPSE, une application innovante qui utilise la lentille de l’iPhone pour recréer l’expérience d’un appareil photo jetable, fait sensation. Elle a réussi à se classer 2e sur le tableau des apps gratuites de l’App Store depuis fin octobre aux États-Unis. Cependant, l’histoire des médias sociaux montre que maintenir le succès d’une appli dite « sociale » est un défi majeur.

Avec le temps, c’est un classique : les recherches Google des plateformes Internet révèlent un intérêt décroissant pour des applications autrefois populaires comme Bebo, Vine, ou ClubHouse. Par ailleurs, si des applications comme Lapse et BeReal, qui cherchent à offrir une expérience plus « authentique » et « sociale », se distinguent dans un marché dominé par des géants comme Facebook ou TikTok mais peinent à s’imposer sur le long terme. À titre d’exemple, le nombre de personnes utilisant activement BeReal sur Android et iOS est passé de 3,7 millions en novembre 2022 à environ 3 millions en août 2023, selon Similarweb.

Malgré les critiques, les applications majeures de Meta continuent de voir une augmentation modeste de leurs utilisateurs : 3 milliards actifs par mois pour Facebook, 2 milliards mensuellement pour Instagram devançant même TikTok (1,7 million), application phare de la génération Z.

Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d'activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Les levées de fond dans le monde:

CIVITAI, une plateforme où les utilisateurs partagent des modèles d’intelligence artificielle et des images créées par IA, y compris du contenu pornographique non consensuel de personnes réelles, a réussi à lever un financement en seed de 5,1 millions de dollars, avec en tête de tour le célèbre fonds d’investissement Andreessen Horowitz (a16z).

Blockchain.com, un service d’échange et de portefeuille de cryptomonnaies, a levé 110 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E dirigé par Kingsway. Selon une source, cette levée de fonds s’est faite à une valorisation inférieure à la moitié des 14 milliards de dollars estimés au printemps 2022.

UNCORK CAPITAL, société de capital-risque, créée par le français Jeff CLAVIER, a levé 400 millions de dollars répartis en deux nouveaux fonds : Uncork VII, un fonds d’amorçage de 200 millions de dollars, et Uncork Plus III, un fonds de croissance de 200 millions de dollars pour soutenir les entreprises Uncork lorsqu’elles se développent. Ces fonds vont permettre à Uncork de poursuivre sa stratégie d’investissement, fondée sur la prise de risque initial dans des équipes et des produits non éprouvés, et de renforcer son engagement à long terme.

MOMENTUM INVEST, un fonds d’investissement axée sur la transformation des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des services, a annoncé la conclusion de la levée de fonds pour son deuxième FPCI, baptisé « Momentum Invest II », avec un montant total de 158 millions d’euros. Dans la continuité de sa stratégie d’investissement, ce fonds permettra de réaliser des investissements en capitaux propres allant de 4 à 20 millions d’euros, dans le cadre d’opérations de capital-développement et de transmission, en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire.

En un laps de temps de moins de 6 mois, Momentum Invest a largement dépassé son objectif initial de 120 millions d’euros, malgré un environnement de collecte de fonds particulièrement difficile

Le groupe PARROT a annoncé des résultats financiers pour le troisième trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires consolidé de 15,1 millions d’euros, en baisse de 31 % par rapport à 2022. Les microdrones professionnels ont représenté 53 % du chiffre d’affaires, tandis que l’activité de photogrammétrie a contribué à hauteur de 47 %. Malgré ces défis, Parrot maintient ses perspectives pour 2023 avec un objectif de chiffre d’affaires d’au moins 60 millions d’euros, en mettant en place des mesures d’économies en attendant une reprise de la croissance au premier semestre 2024.

Outre sa chute ponctuelle suite à son annonce d’arrêt du lancement de scission de son activité cloud, la valeur de marché d’ALIBABA a connu une chute importante depuis son pic en octobre 2020. À son apogée, l’entreprise était évaluée à environ 830 milliards de dollars, mais elle a depuis chuté à moins d’un quart de cette valeur. Cette baisse significative est principalement due à la répression du secteur technologique par Pékin et au ralentissement de l’économie chinoise.

GILLES BABINET est nommé comme membre du comité de l’Intelligence artificielle auprès de la Première Ministre Elisabeth Borne. Entrepreneur, enseignant à HEC et auteur de livres sur la transformation numérique, Gilles BABINET occupe également la fonction de Vice-Président du Conseil national du numérique et de Digital Champion au sein de la Communauté Européenne.

SHANNON BENNAN est nouvellement Responsable des affaires publiques européennes du groupe Altice. Elle était auparavant consultant chez Altice Associates et a un parcours en cabinets ministériels : à Bercy auprès de Bruno Le Maire et précédemment au Ministère de la Santé auprès de Olivier Véran.

NICOLAS HOUZE, directeur général des Galeries Lafayette, est nommé à la présidence du Comité Stratégie de Filière mode et luxe. Il devra appliquer le nouveau contrat stratégique de filière 2023-2027 comprenant 3 axes phares : l’attractivité des métiers techniques, la transition écologique du secteur et les enjeux du numérique.

ERIC LE BRAZ (NEWZY, HBR) est nommé au sein de TEMA comme Directeur de l’innovation éditoriale. Le groupe TEMA pilote de nombreux médias : Entreprise & Carrières, Liaisons sociales, Droit et Patrimoine,.

CHRISTEL ROYER est nouvellement élue à la Région Île-de-France comme nouvelle vice-présidente chargée de l’administration générale, du dialogue social et de la transformation digitale. Elle succède à Marie-Carole Ciuntu, désormais sénatrice.

MATHIEU ZINS devient Directeur général de Fleets Services Group, Agence marketing et vente supplétive spécialisée IT et dédiée au BTB. Il a exercé auparavant au marketing chez Hewlett Packard Enterprise et chez Expandi Group.

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

