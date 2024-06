[SERIE A] 11,3 millions d’euros pour HERO, qui accompagne les TPE / PME à maintenir leur compte pro à flot.

La fintech HERO (https://www.heropay.eu) annonce une levée de fonds de 11,3 millions d’euros, menée par le fonds d’investissement américain Valar Ventures et son investisseur historique SquareOne. Ce financement vise à répondre aux besoins de trésorerie des TPE-PME en Europe, leur offrant des solutions de financement compétitives pour faire face à leur croissance.

Pour en parler nous recevons Roland Jais-Nielsen co fondateur et CEO de HERO:

Avec cette nouvelle levée de fonds, HERO prévoit de renforcer son offre de financement court terme et de moyens de paiement, incluant des cartes de crédit haut de gamme. « Nous avons développé un acteur technologique nouvelle génération, leader en termes de vitesse d’octroi de financement », déclare Roland Jais-Nielsen, CEO de HERO.

Depuis sa fondation en 2021, HERO a aidé plus de 10 000 TPE et PME, et avec ce nouvel investissement, elle envisage une expansion internationale et l’amélioration continue de ses services.