L’ère post TIKTOK s’ouvre avec les apps nourries à l’IA / La famille Arnault investit dans Webedia / Comment les jeunes utilisent ils l’IA?

L’ère post TIKTOK s’ouvre avec les apps nourries à l’IA

Et ce sont bien entendu des app chinoises qui donnent le LA à commence par Moonshot AI, l’une des startups d’IA les plus valorisées de Chine qui vient de lancer aux États-Unis deux applications : Ohai, une application de chat où l’utilisateur incarne une personnage virtuel , et Noisee, un générateur de vidéos musicales. MiniMax, un concurrent de Moonshot, a également lancé Talkie, toujours sur le marché américain, une application de chat qui compte dès son démarrage 11,4 millions d’utilisateurs actifs mensuels en mai. Une tendance forte dans laquelle devraient s’engager de nombreuses startups occidentales dans les mois à venir.

La famille Arnault investit dans Webedia

La famille Arnault, via son fonds d’investissement dédié à la technologie Aglaé Ventures, a pris une participation « minoritaire » au capital du groupe de médias et d’influence Webedia, détenu par le groupe Fimalac, propriété du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, ont-ils annoncé mercredi à l’AFP.

Le montant de la participation d’Aglaé Ventures, filiale de la Financière Agache, la holding de la famille Arnault, n’a pas été communiqué.

« Avec ce nouveau partenaire, Webedia a pour ambition de continuer à intégrer les métiers de la production et des médias digitaux dans des modèles verticaux leaders, au niveau mondial, notamment dans le secteur du cinéma, du jeu vidéo ou de la cuisine », a indiqué une source proche de Fimalac.

Fimalac avait déjà confirmé à l’AFP en février 2022 être à la recherche « de nouveaux partenaires » pour ouvrir le capital de son pôle de médias en ligne, qui a enregistré un chiffre d’affaires de « plus de 500 millions d’euros » en 2023.

Fondé en 2007 et racheté en 2013 par Fimalac qui en contrôle la quasi-totalité du capital, Webedia édite de grands portails thématiques en ligne sur le cinéma (Allociné, The Box Office Company), les jeux vidéo (Jeuxvideo.com), l’actu people ou lifestyle (Terrafemina, Dr Good!, Epicurieux), ou encore la cuisine (750g), le voyage et le sport (Le 10 Sport, Fair Play).

Webedia inclut également une activité de production audiovisuelle particulièrement présente dans le secteur de l’e-sport, combiné à un puissant réseau d’influenceurs, qui compte notamment les stars du web comme Inoxtag, Just Riadh ou Domingo.

Outre Webedia, Aglaé Ventures revendique un investissement dans de « nombreuses » entreprises technologiques de premier plan comme Airbnb, Back Market, Dataiku, Slack, Netflix ou encore Spotify.

Société Générale veut céder sa filiale Shine au danois Ageras

Le groupe bancaire Société Générale a annoncé mercredi « un accord exclusif » avec le groupe danois Ageras pour lui céder sa filiale Shine, néobanque spécialisée dans les services bancaires à destination des indépendants et des petites entreprises.

Société Générale avait mis la main sur Shine en 2020, sans donner de montant à l’époque, la presse ayant alors évoqué la somme de 100 millions d’euros.

Mercredi, la banque annonce avoir « conclu un accord exclusif avec le groupe Ageras en vue de céder sa filiale Shine qui propose un compte professionnel totalement en ligne pour les entrepreneurs et les indépendants », sans préciser de montant.

« Ce projet de cession participe à la simplification de Société Générale. Il permet au groupe de se recentrer sur SG, son réseau de banque de détail en France, pour continuer à se développer sur le segment de clientèle des professionnels », résume le communiqué.

Société Générale précise qu’Ageras « reprendrait l’ensemble des activités de Shine ainsi que l’ensemble des collaborateurs de cette entité », et qu’une fois obtenue l’approbation des autorités réglementaires compétentes, « la finalisation du projet est attendue au premier semestre 2025 ».

Dans un communiqué distinct, la société Ageras – qui se définit comme un fournisseur de logiciels de comptabilité, de services financiers et d’outils de gestion administrative pour plus de 300.000 clients PME actifs en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark – indique que cette acquisition « serait la plus importante » pour elle.

L’opération lui permettrait « de consolider sa présence en France » et est « l’une des deux acquisitions majeures que vise Ageras pour construire un champion paneuropéen des logiciels de gestion financière et comptable, en amont d’une éventuelle introduction en bourse en 2026 », est-il précisé.

Amazon va investir 10 milliards d’euros supplémentaires dans le « cloud » en Allemagne

Le géant américain du numérique Amazon a annoncé mercredi qu’il allait investir, via sa filiale AWS, 10 milliards d’euros supplémentaires en Allemagne d’ici 2026 pour développer l’offre d’informatique dématérialisée (ou « cloud ») dans le pays.

Cette enveloppe comprendra « 8,8 milliards d’euros dans les infrastructures de cloud » et « 1,2 milliard dans la logistique, robotique et sièges sociaux », a précisé le groupe dans un communiqué.

Elle s’ajoute à un investissement de 7,8 milliards d’euros annoncé en mai pour développer, en Allemagne, le « cloud souverain » européen, un projet destiné à héberger sur le sol de l’UE les données des entreprises du continent.

Dès la fin de l’année, le groupe devrait, grâce à ces investissements, créer au total « 4.000 nouveaux emplois », pour atteindre un effectif de 40.000 salariés en Allemagne, a-t-il encore ajouté.

« L’Allemagne est au cœur de notre stratégie d’innovation en Europe (…) Pour répondre à la demande croissante de nos services, nous investissons donc massivement », a commenté Stefan Höchbauer, directeur pour l’Allemagne et l’Europe chez AWS.

« L’annonce d’Amazon (…) est un signal fort pour l’Allemagne », s’est félicité de son côté le chancelier Olaf Scholz.

AWS, la filiale d’Amazon dédiée au « cloud », multiplie les annonces dans l’Union Européenne. L’entreprise a déjà annoncé en mai une nouvelle enveloppe de 15,7 milliards d’euros en Espagne et de 1,2 milliard d’euros en France pour développer ce service.

Ces investissements surviennent en plein débat, dans l’UE, sur la question du « cloud souverain européen », devant permettre le stockage et le traitement de données en ligne sans passer par les géants technologiques américains.

Actuellement, près de 80% du marché du « cloud » européen à destination des services publics est contrôlé par trois groupes américains, AWS, Google et Microsoft, alors que des alternatives européennes peinent à se démarquer.

Dans ce contexte, la Commission européenne cherche à aider des entreprises européennes capables de gérer des infrastructures de « cloud » à se développer, afin d’héberger les données les plus sensibles.

Le co fondateur d’OPEN AI, lya Sutskever lance Safe Superintelligence

Ilya Sutskever, cofondateur d’OpenAI, annonce la création de Safe Superintelligence (SSI), un laboratoire dédié à la construction d’une superintelligence sécurisée, avec des bureaux à Palo Alto et Tel Aviv. Sutskever, associé à Daniel Gross (ex CUE et Apple) et Daniel Levy (ex OPEN AI et GOOGLE), vise à résoudre les problèmes techniques liés à la sécurité et aux capacités de l’IA à travers des percées scientifiques révolutionnaires. SSI promet de progresser rapidement tout en garantissant que la sécurité reste une priorité, sans subir les pressions commerciales à court terme.

Après avoir levé 38 millions d’euros auprès de LAKESTAR, Swan accélère son développement européen et ouvre un bureau à Milan après celui d’Amsterdam créé en décembre 2023. SWAN permet aux entreprises SaaS, les marketplaces et les FinTech d’intégrer des services bancaires dans leur offre, comme la création de comptes bancaires et la dotation d’une carte Mastercard et d’un IBAN. La startup annonce traiter 1 milliards d’euros de transactions par mois.

Une étude menée par Google DeepMind, impliquant 20 comédiens professionnels utilisant déjà l’IA dans leur travail, a révélé que les modèles de langage (LLM) éprouvent des difficultés à créer des contenus originaux ou humoristiques.

Huawei qui envisage colleter un pourcentage des achats in-app sur son système d’exploitation HarmonyOS, aurait néanmoins conclu un accord avec Tencent pour exclure WeChat.

Le CESIN S'inquiète de l'extrême concentration des fournisseurs de solutions de Cybersécurité anglo-Saxons suite au rachat de Darktrace par Thoma Bravo Le Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique (CESIN) exprime ses préoccupations face à l'acquisition récente de Darktrace par Thoma Bravo. Cette transaction s'inscrit dans une série d'achats de grands noms de la cybersécurité par la société d'investissement américaine, incluant Ping Identity, Sailpoint, Proofpoint, Sophos, Imperva et Veracode. Thoma Bravo, en rassemblant des solutions couvrant l'ensemble du spectre de la cybersécurité, accroît son contrôle sur un secteur crucial. Le CESIN alerte sur les risques de cette concentration, notamment l'augmentation des coûts et la centralisation des flux sensibles des entreprises entre les mains d'un seul acteur. Les entreprises européennes, soucieuses de ne pas dépendre d'un seul fournisseur, se trouvent piégées par ces acquisitions successives. Cette situation affaiblit la capacité de l'Europe à protéger ses intérêts stratégiques et accentue sa dépendance technologique envers les acteurs étrangers, compromettant ainsi le développement d'une cybersécurité souveraine et indépendante. Le CESIN appelle les pouvoirs publics et les entreprises à prendre conscience des risques de cette concentration excessive et à soutenir les offres cyber indépendantes, notamment celles « made in France ». Le CESIN souhaite que l'Europe agisse de manière plus proactive pour sécuriser ses infrastructures critiques et garantir une cybersécurité capable de rivaliser avec les acteurs mondiaux.

BORN AI, comment les jeunes utilisent ils l’IA?

À l’occasion du premier baccalauréat où l’intelligence artificielle (IA) pouvait s’inviter dans les révisions, l’agence heaven présente les résultats de « Born AI », son premier baromètre de l’usage de l’IA par les jeunes. L’étude explore la prévalence et les pratiques de l’IA générative chez les 18-21 ans.

85% des 18-21 ans ont utilisé une IA générative dans les six derniers mois. 75% des jeunes utilisateurs ont recours à ChatGPT pour des tâches telles que la production de texte, la synthèse, la traduction, et la création originale, comme des poèmes. L’usage quotidien concerne plus d’un jeune sur cinq, bien que l’utilisation hebdomadaire soit la plus commune (45%). 83% des jeunes utilisent l’IA pour leurs études, rapportant un gain potentiel allant jusqu’à 5 points sur leurs devoirs grâce à l’IA. 63% des jeunes craignent que leur futur métier disparaisse à cause de l’IA. Des interviews qualitatives montrent que même les 13-14 ans utilisent déjà l’IA de manière avancée.



+ LEVEES DE FONDS

C12, spin-off du Laboratoire de Physique de l’École Normale Supérieure de Paris, a levé 18 millions d’euros pour accélérer le développement de son ordinateur quantique universel basé sur des nanotubes de carbone. Sélectionnée pour le programme Proqcima du Ministère des Armées, C12 vise à créer deux prototypes d’ici 2032. Le financement, soutenu par Varsity Capital, EIC Fund, Verve Ventures et des investisseurs historiques, permettra d’avancer dans la recherche sur l’intrication longue distance entre qubits. En octobre 2023, C12 a inauguré la Quantum Fab, une ligne de production de processeurs quantiques à Paris.

DECAGON, une startup d’IA générative spécialisée dans le support client des entreprises, a levé 35 millions de dollars lors d’une série A, menée par Accel, avec la participation de a16z.

Nvidia a conclu un accord pour acquérir Shoreline, une entreprise spécialisée dans l’automatisation de la résolution des problèmes logiciels, pour une valeur d’environ 100 millions de dollars. Shoreline a levé environ 57 millions de dollars depuis sa création. Cette acquisition permettra à Nvidia de renforcer ses capacités en automatisation logicielle, consolidant ainsi sa position de leader technologique.

PASCAL CHAPON a été nommé directeur exécutif de Toulouse White Biotechnology (TWB), une unité de recherche en biotech. Diplômé en chimie des matériaux et titulaire d’un MBA, il a travaillé chez Solvay, Danone, Sleever International et Aliaxis. Chapon entend renforcer la dimension internationale de TWB en multipliant les collaborations avec des institutions publiques et privées. TWB, créé en 2012, rassemble 45 acteurs clés des biotech et a mené plus de 350 projets de R&D.

L’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC) renouvelle sa gouvernance. Jean-Luc Beylat, président de Systematic et vice-président de Nokia Ecosystems, passe la présidence à CHRISTIAN DELEUZE, directeur général délégué à l’innovation chez Sanofi et président de Medicen. Marc Charlet, directeur général de NextMove, continue comme secrétaire général, et Bruno Darboux, président d’Aerospace Valley, demeure trésorier. Jean-Luc Beylat devient président d’honneur après une décennie à promouvoir les pôles de compétitivité en France et en Europe.

ERWAN ROUGEUX rejoint Clever Cloud en tant que vice-président pour la croissance internationale, axée sur l’Afrique et l’Asie du Sud. Ancien DSI de l’association Mission laïque française pendant 10 ans, il se concentrera sur la création de partenariats pour la souveraineté des données.

+ OFFRES D'EMPLOI