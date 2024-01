Fondée en 2019, TENACY a introduit en 2020 sa première plateforme SaaS dédiée au management de la cybersécurité pour les entreprises, après deux ans de recherche et développement. Cette plateforme assure une coordination constante entre la stratégie de cybersécurité, les opérations et les performances, en centralisant les individus, les processus et les données pour atteindre les objectifs de sécurité. Elle offre aux équipes de cybersécurité un espace de collaboration unifié pour gérer leur plan d’action, la conformité, les certifications, l’analyse et la gestion des risques, ainsi que le reporting, entre autres.

Avec plus de 30 cadres réglementaires et sectoriels, la plateforme permet par exemple de réaliser des autodiagnostics et de piloter la mise en conformité d’une organisation, tout en gérant les démarches nécessaires pour des certifications telles qu’ISO 27001.

La société en forte croissance depuis 2 ans, compte 45 collaborateurs, réalise 2 millions d’euros d’ARR et vise le seuil de rentabilité en 2025 tout en maintenant une forte croissance.

Pour la financer TENACY a réalisé un tour de table de 6 millions d’euros réunissant AXELEO CAPITAL comme nouvel actionnaire, aux cotés des historiques: AURIGA CYBER VENTURES, TEAMWORK, KREAXI et CREDIT AGRICOLE CREATION. La startup avait déjà réalisé une levée de fonds en 2022 de 2,6 millions d’euros.