MOON SURGICAL, la startup qui veut assister les chirurgiens lors de cœlioscopie.

Aujourd’hui nous vous présentons Moon Surgical, une start-up franco-américaine, anciennement connue sous le nom de MastOR. MOON SURGICAL développe un système robotique innovant dédié aux interventions chirurgicales sur les tissus mous.

Maestro est un système de co-manipulation robotisé qui utilise la vision assistée par ordinateur et est équipé de deux bras flexibles. Ces bras assistent les chirurgiens pendant les interventions de cœlioscopie, facilitant l’accès à l’intérieur de l’abdomen par de petites incisions. Ces bras robotisés, une fois configurés, peuvent maintenir en place des sondes, des caméras et d’autres instruments nécessaires pendant l’opération. La production de Maestro en France devrait débuter mi-2024 avec une première série de 10 à 15 exemplaires, avant d’augmenter la cadence en 2025.

Fondée en 2019 avec des bureaux à Paris et à San Francisco, Moon Surgical a obtenu le marquage CE et l’autorisation 510(k) de la FDA pour « Maestro ». Après une levée de fonds de 31 millions de dollars en juin 2022, la start-up se concentre désormais sur l’acquisition de clients. En mai 2023, la société a annoncé une levée de fonds de série B de 55,4 millions de dollars (environ 51 millions d’euros). Ce financement a été mené par Sofinnova Partners et la branche investissement de Nvidia, avec le soutien des investisseurs historiques GT Healthcare Capital, Cathay Health et Johnson & Johnson Innovation.

La société bénéficie des travaux d’un laboratoire CNRS-Sorbonne Université et dispose d’une filiale près de San Francisco.