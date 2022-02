[Série A] La FinTech RollingFunds lève 5 millions d’euros pour automatiser le financement des TPE/PME

Alors que 20% des PME et TPE jugent leur trésorerie difficile, selon le Baromètre PME septembre 2021 de la BPI, la startup française RollingFunds lève 5,35 millions d’euros auprès d’AG2R La Mondiale, CCR, PRO BTP et de business angels, avec la participation de son investisseur historique Truffle Capital. À noter que la FinTech a été incubée chez Truffle Capital en 2019.

Lancé sous l’impulsion d’Arnaud Soubien, RollingFunds développe une plateforme basée sur l’IA permettant d’automatiser l’octroi et la gestion de crédits en se basant sur des algorithmes de scoring, qui évaluent la capacité de financement en fonction « du profil de l’entreprise, de données d’activité et du contexte macroéconomique ». À destination des TPE et PME, la solution se décline en 3 offres : « R-Crédit », un crédit de trésorerie amortissable, « R-Facility » une facilité de paiement pour financer ses achats (BNPL), et « R-Collect » une avance sur ventes (revenue base lending).

Concrètement, RollingFunds met sa plateforme à disposition de partenaires fournisseurs des TPE/PME, en marque blanche ou en marque grise, qui vont proposer une solution de financement adaptée à leurs clients. Parmi ces partenaires, on peut citer Cdiscount, AB INBEV, La Plateforme du Bâtiment ou encore Webhelp Payment Services.

Accélérer son développement commercial en France et en Europe

« RollingFunds est l’exemple même de la fintech au service de l’économie réelle », commente Bernard-Louis Roques, co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital. « Les algorithmes propriétaires novateurs qu’elle développe et entraîne, permettent à RollingFunds d’apporter une solution de financement aux TPE / PME entièrement automatisée […] Forte de ses atouts et des contrats qu’elle engrange, RollingFunds est sur les rails pour construire la plateforme leader en France et en Europe. »

RollingFunds ambitionne désormais d’accélérer son développement commercial en France et en Europe, avec le recrutement d’une dizaine de collaborateurs. La FinTech parisienne prévoit de faciliter le financement de plus de 1 milliard d’euros de crédit de trésorerie aux TPE et PME européennes d’ici 2024.