[Série C] Vivid Money lève 100 millions d’euros pour devenir une super-app financière

Après un premier tour de table de 15 millions d’euros en novembre 2020 et un second de 60 millions d’euros en avril 2021, la FinTech allemande Vivid Money renouvelle l’exploit avec une levée de fonds de 100 millions d’euros. Cette série C a été menée par Greenoaks Capital, avec la participation de Ribbit Capital et de SoftBank, via Vision Fund 2. Ce financement double ainsi la valorisation de l’entreprise qui atteint désormais 775 millions d’euros.

Lancé en juin 2020 sur le marché allemand par Artem Yamanov et Alexander Emeshev, des anciens de la FinTech Russe Tinkoff Bank, Vivid Money développe une application mobile bancaire permettant aux utilisateurs de dépenser, d’épargner ou d’investir depuis la plateforme. La startup accompagne ses clients dans leurs projets d’investissements en intégrant notamment des contenus d’éducation financière sur son application.

500 000 clients

Depuis son lancement, Vivid a déployé des fonctionnalités qui vont au-delà des services bancaires classiques, comme un service d’investissement fractionné ou un programme de cashback. L’ambition de la startup berlinoise est de devenir une super-app financière sur un marché européen dominé par le Britannique Revolut. En Allemagne, son principal concurrent est la néobanque N26, qui ne compte pas moins de 5 millions de clients dans 25 pays. Depuis sa série B en avril dernier, Vivid Money revendique un nombre d’utilisateurs multiplié par 5, pour franchir le cap des 500 000 clients. Au cours des 12 derniers mois, la startup a multiplié ses revenus par 25.

« Nos utilisateurs recherchent plus qu’une simple application mobile bancaire, ils sont en quête d’une application où ils peuvent épargner, investir et gérer leurs finances. Notre ambition est de devenir l’application qui réunit ces fonctionnalités de manière unifiée », indique Artem Iamanov, co-fondateur de Vivid Money. « Nous sommes désormais prêts à renforcer notre produit, faire croître le lien entre nos utilisateurs et fédérer une communauté portée par une volonté commune de renforcer son éducation financière et de faire fructifier son argent. » Vivid prévoit désormais d’enrichir ses offres bancaires et d’investissement et de recruter au sein de ses différents bureaux européens.