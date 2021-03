Médias: le Français Newsbridge lève 4 millions d’euros auprès d’Elaia pour s’étendre à l’international

Newsbridge, une plateforme visant à optimiser le processus de fabrication et d’édition vidéo, lève 4 millions d’euros auprès d’Elaia, avec la participation notamment de Dominique Edelin, le co-fondateur d’Ateme, et de Bpifrance. La startup française, qui avait déjà levé 1,5 million d’euros en juin 2019, annonce également l’arrivée du Groupe TF1, de la Fédération Française de Football (FFF), et d’Asharq News, associé à Bloomberg Media, parmi ses clients.

Lancé en 2016 par Frédéric et Philippe Petitpont, Newsbridge développe une plateforme cloud à destination des médias, qui leur permet de valoriser et booster leurs contenus grâce à l’IA. Concrètement, elle permet à des médias et des ayants-droits sportifs d’indexer automatiquement leurs contenus audiovisuels et de mieux les monétiser. En effet, la startup mise sur l’indexation intelligente en temps réel pour accélérer la production de contenus vidéo.

« La pandémie a provoqué une accélération rapide et généralisée de la transformation numérique », commente Anne-Sophie Carrese, Partner chez Elaia. « Au cours de cette période sans précédent, la solution et la technologie proposées par Newsbridge se sont avérées plus pertinentes que jamais. En peu de temps, la société a atteint son ‘product market fit’ et a élargi avec succès son portefeuille de clients. »

La startup ambitionne désormais de financer son expansion internationale, notamment dans les secteurs du sport, de l’information et des médias. Newsbridge prévoit également d’accélérer dans sa R&D, en particulier sur la valorisation des contenus audiovisuels grâce à l’IA multimodale.

Newsbridge : les données clés

Fondateurs : Frédéric et Philippe Petitpont

Création : 2016

Siège social : Boulogne-Billancourt

Activité : plateforme de création et de gestion de contenus vidéo

Financement : 4 millions d’euros en mars 2021 auprès d’Elaia, avec la participation notamment de Dominique Edelin, le co-fondateur d’Ateme, et de Bpifrance.