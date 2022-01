[Série A] Retail: Hardloop lève 3 millions d’euros pour s’imposer auprès des sportifs en Europe

En France, le marché d’articles de sport est en progression depuis 2010 et a franchi la barre des 11 milliards d’euros en 2017, soit une hausse de 3% par rapport à l’année précédente. C’est sur ce marché que la plateforme française d’e-commerce Hardloop tente de se faire une place.

Presque deux ans jour pour jour après une série A de 1,4 million d’euros, la startup annécienne renouvelle un tour de table, cette fois-ci de 3 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques, à savoir Sport & Performance Capital (le fonds Sportech de Seventure Partners), SGPA et un pool de business angels. Deux nouveaux partenaires bancaires (Banque Palatine et LCL Alpes) ont également rejoint l’aventure en complément de la Société Générale. Pour l’occasion, Hardloop fait entrer ses premiers salariés au capital de l’entreprise.

Lancé en 2015 par Guillaume Richard et Julien Jeremie, Hardloop développe une plateforme d’e-commerce à destination des sportifs qui pratiquent des activités en extérieur comme l’escalade, l’alpinisme ou encore le ski. La startup revendique plus de 350 000 clients et accueille chaque mois 1 million de visiteurs. Elle s’appuie notamment sur les commentaires de ses utilisateurs et l’analyse approfondie de ses datas pour comprendre ses clients et optimiser sa plateforme.

Présent dans 9 pays, Hardloop ambitionne de s’imposer en Europe comme un site de référence du sport en extérieur. « Parmi les évolutions qui vont être apportées à notre plateforme, l’ultra-personnalisation, la vitesse, la simplicité de recherche, les outils de merchandising pour les marques et l’expérience mobile font partie des priorités », ajoute Guillaume Richard.