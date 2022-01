[SEED] Figures lève 1,7 million d’euros pour développer son offre de benchmark salarial

La tension générée par la forte demande des nouveaux profils digitaux amène de nombreuses entreprises à s’interroger sur la pertinence de leurs grilles de salaires, d’autant que le développement des startups en hyper croissance, impacte les niveaux de rémunération.

Comment savoir si votre grille des salaires est en phase avec les pratiques du marché, telle est la proposition de valeur de Figure, une startup spécialisée dans le benchmark salarial.

Fondé par un ancien DRH passé chez Criteo et Comet, Figures aggrège les grilles de salaires de l’ensemble de ses clients, afin d’établir un benchmark salarial sur plus d’une centaine de rôles. Ainsi Figures déploie une solution d’analyse des données de rémunération qui permet d’établir une stratégie de rémunération en phase avec les pratiques du marché.

Un an après son lancement, Figures lève 1,7 million d’euros auprès de Seedcamp, Bpifrance, via son fonds Digital Venture, Kima Ventures et 52 business angels européen.

Lancé en 2020 Figures compte de nombreuses startups dont plusieurs licornes, à l’instar de ContentSquare, BackMarket ou encore JobTeaser, ainsi que des entreprises traditionnelles parmi ses clients. La startup revendique à ce jour 180 clients en France.

« Aujourd’hui, les startups ont plus que jamais besoin de s’appuyer sur des données fiables pour rémunérer leurs employés de façon plus juste », commente Virgile Raingeard. « Elles ont également besoin d’aide pour analyser et interpréter cette data, ce qui nécessite une expertise spécifique et du temps. C’est justement tout ce que nous leur apportons aujourd’hui. Cette levée de fonds va nous permettre en plus de les aider à se mettre en mouvement, en les guidant vers une politique salariale plus juste, et potentiellement plus transparente ».

La start-up ambitionne désormais d’accélérer son développement en Europe, notamment en Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Bénélux et les pays scandinaves, et vise 600 clients européens d’ici 2023.

