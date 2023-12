[SERIE B] 30 millions d’euros pour COLONIES en vue d’atteindre la rentabilité

Pour plus d'informations sur les startups, découvrez la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

L’accès au logement est un défi majeur dans les grandes métropoles françaises. Les loyers ont augmenté significativement, souvent au-delà de 3% par an dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. De plus, les locataires potentiels sont confrontés à des exigences élevées en termes de garanties financières et de stabilité professionnelle. Ces critères sont particulièrement difficiles à remplir pour les personnes en phase de transition, comme les étudiants, les jeunes professionnels, les entrepreneurs et les retraités. Ces groupes, en pleine croissance démographique, cherchent des logements qui répondent à des critères nouveaux et spécifiques.

Dans ce contexte, le coliving est perçu par de nombreux promoteurs et entreprises, cherchant à loger leurs employés, comme l’avenir du secteur immobilier.

Les colivers, généralement urbains et vivant seuls, privilégient des logements offrant flexibilité, services dédiés et une vie communautaire. La proximité avec les lieux de travail ou de formation est également un critère important. Les options de coliving incluent des chambres individuelles, des studios ou des appartements plus grands, tous meublés et connectés (Wi-Fi, énergie, eau). Ces logements offrent des services variés, comme l’accès à une buanderie, à une salle de sport, à des options de mobilité partagée, ou à des activités communautaires régulières (cours de yoga, de cuisine, conférences, etc.).

Fondée en 2017 par Alexandre Martin, Amaury Courbon et François Roth, COLONIES est née avec l’objectif de devenir un acteur clé dans le domaine du coliving.

Colonies développe et opère des espaces de vie clé en main, conçus pour répondre aux besoins des locataires à différentes étapes de leur vie. L’entreprise revisite le concept d’habitat urbain en proposant diverses options de logement meublé et équipé, comme le coliving, la colocation et des résidences individuelles. Ces logements comprennent une gamme de services inclus dans le loyer, tels que l’eau, l’électricité, le chauffage, le nettoyage et l’accès à Internet haut débit, avec en plus un processus de réservation entièrement numérisé.

Depuis sa fondation, Colonies vise à établir la première plateforme de logements destinée à des investisseurs de premier plan tels qu’Ares Management, LBO France, CDC Habitat, In’li, etc. Colonies facilite pour ces investisseurs le déploiement à grande échelle de capitaux dans l’immobilier. Pour ce faire, l’entreprise prend en charge la recherche, la conception, la rénovation, l’ameublement et la gestion des biens résidentiels, tout en s’engageant dans une démarche ayant un impact social et environnemental significatif.

«Louer un logement dans une grande ville est aujourd’hui devenu un calvaire. Recherche impossible, lourdeurs administratives, biens vieillissants… De tous les produits immobiliers, le logement est bien celui qui n’a pas su se réinventer», nous confiait Alexandre Martin, co-fondateur de Colonies lors de son second tour de table. Dans ce contexte, «nous souhaitons tout simplement remettre le locataire au centre de l’expérience de logement», ajoutait-il.

Depuis le marché s’est étoffé avec une myriade de compétiteurs dont des acteurs industriels qui souhaitent se positionner sur ce marché à l’instar de BOUYGUES ou VINCI.

Après 2 tours de table de 11 millions d’euros en février 2019 et 3O millions d’euros en 2020, COLONIES réalise une nouvelle levée de fonds auprès d’un nouvel actionnaire CREDIT MUTUEL IMPACT, et d’EURAZEO déjà présent aux tours précédents.

Reste à tenir la longueur, en 6 ans la startup est à mi chemin de la rentabilité avec un parc de 180 appartements, 1300 locataires, une voie difficile qui l’a amené à réduire ses effectifs de 35% en 2023.