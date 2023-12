400 millions d’euros pour MISTRAL.AI? / BELLMAN en redressement judiciaire / Départ controversé à Harvard

BREAKING NEWS:

Nous apprenons le décès de JEAN-YVES MARZIN, bâtisseur des nanosciences en France ayant oeuvré durant de longues années au CNRS, nous adressons nos pensées à sa famille et ses proches.

BELLMAN en procédure de redressement judiciaire.

Après une bridge mené par BREEGA et le fonds suisse LAKESTAR de 3 millions d’euros en novembre 2022, BELLMAN a été contraint de se placer en redressement judiciaire faute d’accord avec ses différents créanciers. Le pivot de la startup pour devenir éditeur de solution à destination des syndics nécessitant plus de temps que ce que sa trésorerie lui permet. Bellman avait déjà engagé un plan de sauvegarde de l’emploi visant à réduire de près moitié les effectifs de l’entreprise, avec 55 postes supprimés. La startup étudie un plan de redressement ou plus radicalement une cession à un éventuel acquéreur. BELLMAN a levé 20 millions d’euros depuis sa création en 2019

Vers une régulation stricte des locations de type Airbnb en France

Le gouvernement français s’apprête à intensifier la réglementation des locations meublées de courte durée, telles qu’AIRBNB, à travers une proposition de loi bipartisane qui arrive à l’Assemblée nationale, ce mardi. Cette mesure fait suite à une prise de conscience mondiale sur l’impact de telles plateformes, accusées d’exacerber la pénurie de logements et de faire monter les prix immobiliers. Des villes comme New York et Florence ont déjà mis en place des restrictions sévères.

Airbnb, conscient de ces enjeux, a récemment renforcé son équipe juridique en recrutant Ron Klain, ancien conseiller de Joe Biden. En France, la proposition de loi, portée par les députés Annaïg Le Meur (Renaissance, Finistère) et Inaki Echaniz (Parti socialiste, Pyrénées-Atlantiques), vise à rééquilibrer la fiscalité des locations meublées et à donner plus de pouvoir aux collectivités locales dans la régulation de ces hébergements.

Une des mesures clés de la loi proposée serait d’aligner l’abattement fiscal pour les locations meublées sur celui des locations classiques, réduisant ainsi l’attractivité fiscale des locations de type Airbnb. De plus, la loi donnerait aux municipalités la capacité d’imposer des quotas et de rendre obligatoire l’enregistrement des meublés touristiques, en plus de permettre aux copropriétés de décider collectivement de l’autorisation de louer des appartements en meublé touristique. Cette initiative législative est une réponse à une crise du logement croissante, exacerbée par la popularité des locations de courte durée.

L’AI ALLIANCE nouvelle coalition sur l’AI Open Source

Meta, IBM et plus de 50 autres entreprises et organisations ont formé l’AI Alliance, une coalition dédiée au travail sur l’intelligence artificielle open source. Cette alliance vise à partager les technologies et à réduire les risques associés à l’IA. Cette collaboration marque un effort important dans le domaine de l’intelligence artificielle, mettant l’accent sur l’innovation et la sécurité à travers le partage des connaissances et des ressources.

OpenAI repousse le lancement de son store GPT à 2024

OPENAI a annoncé un report du lancement de son store GPT à début 2024, selon un mémo adressé aux développeurs. Initialement prévu pour ouverture le mois dernier, ce « magasin » permettra la distribution de versions personnalisées de ChatGPT. Cet ajournement est significatif car l’annonce des GPT personnalisés et de leur magasin dédié constituait un point fort de la conférence DevDay le mois dernier. La société a déclaré dans le mémo : « Nous prévoyons maintenant de lancer le GPT Store au début de l’année prochaine. Bien que nous ayons prévu de le sortir ce mois-ci, quelques imprévus nous ont occupés ! »

Pour l’instant, les GPT personnalisés peuvent être partagés directement via un lien. Avec le store, les développeurs pourront les distribuer plus largement. OpenAI a également mentionné son intention de partager une partie des revenus obtenus des abonnements ChatGPT Plus avec les créateurs de GPT populaires, bien que les détails n’aient pas encore été divulgués.

La société a informé les développeurs : « En attendant, nous aurons bientôt d’autres excellentes mises à jour de ChatGPT. Merci d’investir du temps pour construire un GPT. » Ce report survient dans un contexte tumultueux pour l’entreprise, marqué par le licenciement puis la réembauche du PDG Sam Altman en moins d’une semaine.

TikTok : Demande de suspension du Digital Markets Act à la Cour Européenne

TIKTOK a sollicité la justice européenne pour suspendre l’application du Digital Markets Act (DMA), contestant son identification comme « gatekeeper » selon les critères de la nouvelle législation. La plateforme, célèbre pour ses courtes vidéos, soutient qu’elle ne devrait pas être assujettie au DMA, ciblant principalement les grandes plateformes Internet.

TikTok argue qu’elle ne détient pas une position dominante dans le secteur de la publicité mobile en Europe, remettant en question son statut de « gatekeeper » établi par la Commission européenne. Cette dernière a basé son évaluation sur la valorisation de ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok.

En novembre, TikTok a porté l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne, cherchant à se soustraire au DMA pour protéger sa position concurrentielle face aux acteurs établis. En attendant un verdict définitif, TikTok demande une suspension temporaire de l’application du DMA.

Université : Lancement de l’Institut IA et Société à Paris

La course universitaire aux instituts IA se renforce. En 2019, Sorbonne Université a ouvert le Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI). Ce 5 décembre, la Fondation Abeona, l’École Normale Supérieure-PSL et l’Université Paris Dauphine-PSL lancent L’INSTITUT IA ET SOCIÉTÉ. Cette organisation se concentre sur la recherche des impacts sociétaux de l’intelligence artificielle, en explorant des axes clés tels que l’IA et la justice sociale, l’avenir du travail, la robustesse et la sécurité de l’IA, ainsi que l’analyse du langage, des images et de la désinformation à l’ère de l’IA générative.

L’Institut collaborera avec un éventail d’acteurs issus du monde technologique, des affaires, de la société civile et universitaire, dans le but de favoriser un environnement propice à une innovation responsable en IA. La co-présidence de l’institut est assurée par Anne Bouverot et Marc Mézard, et il accueillera des experts de renommée internationale, tels que Yann Le Cun, lauréat du Prix Turing.

Ce projet est financé par des fonds publics et privés, s’inscrivant dans une stratégie plus large visant à développer la recherche pluridisciplinaire et les formations de pointe en IA. Il jouera un rôle central au sein du Cluster IA PR[AI]RIE de l’Université PSL

Départ controversé à Harvard, une spécialiste en désinformation affirme avoir été évincée sous la pression de Facebook

Selon une déclaration de lanceur d’alerte déposée par Whistleblower Aid, l’Université d’Harvard a démantelé son équipe d’experts en désinformation en ligne après un don de 500 millions de dollars de la fondation dirigée par Mark Zuckerberg de Facebook et sa femme Priscilla Chan,

Le Dr. Joan Donovan, une des principales expertes mondiales en désinformation sur les médias sociaux, aurait rencontré de s pression de sa hiérarchie et a finalement été licenciée après que son équipe au Projet de Recherche sur la Technologie et le Changement Social (TASC) au sein de l’université de Harvard, ait commencé à analyser des milliers de documents révélant la connaissance de Facebook des impacts sociétaux de la plateforme.

Dans sa déclaration de lanceur d’alerte, le Dr. Donovan détaille comment elle et son équipe à la Kennedy School de Harvard ont subi un examen soudain de la part du doyen de l’école, Douglas Elmendorf, et d’autres dirigeants de la Kennedy School, après avoir commencé à travailler sur les Facebook Files de Haugen – une archive qu’elle décrit comme « les documents les plus importants de l’histoire d’internet. »

L’université d’Harvard conteste fermement les affirmations du Dr Donovan. James Francis Smith, porte-parole de l’université, a déclaré dans un communiqué adressé à CNN lundi : « Les allégations de traitement injuste et d’ingérence des donateurs sont fausses. Le récit est plein d’inexactitudes et d’insinuations sans fondement, notamment la suggestion que la Harvard Kennedy School a permis à Facebook de dicter son approche de la recherche.”

Le bureau du procureur général du Massachusetts confirme avoir reçu cette alerte et qu’il était en train d’examiner les faits divulgués.

Après s’être attaqué aux acteurs de l’IA Generative, GETTY IMAGES lance sa propre IA

La startup new-yorkaise Runway, spécialisée dans la vidéo générative par IA, s’associe à Getty Images pour développer un modèle de vidéo IA. Ce modèle, qui sera lancé dans les prochains mois, vise à être utilisé à Hollywood et dans le secteur de la publicité.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR