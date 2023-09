[Série B] Banking-as-a-Service: Swan lève 37 millions d’euros auprès de Lakestar

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

384,8 milliards de dollars. C’est la valeur que devrait atteindre le secteur de la finance intégrée d’ici 2029, selon une étude de ReportLinker. Sur ce marché, la startup française Swan déploie une solution de Banking-as-a-Service (BaaS) qui a séduit une centaine de clients comme Expensya, Pennylane, Agicap, Alma ou encore Carrefour.

L’entreprise annonce aujourd’hui un nouveau tour de table de 37 millions d’euros auprès de Lakestar. Ce financement fait suite à une série A de 16 millions d’euros en 2021 et d’une phase de seed de 5 millions d’euros en 2020.

« Émettre ses cartes en une semaine »

Lancé en 2019 sous l’impulsion de Nicolas Benady, Nicolas Saison et Mathieu Breton au sein d’eFounders, Swan permet aux entreprises SaaS, les marketplaces et les FinTech d’intégrer des services bancaires dans leur offre, comme la création de comptes bancaires et la dotation d’une carte Mastercard et d’un IBAN.

« Les plateformes BaaS qui existaient déjà étaient plutôt destinées aux néobanques, comme N26 ou Qonto, mais c’était très compliqué à mettre en œuvre. Il fallait compter au moins 6 mois de projet », expliquait Nicolas Benady, CEO de Swan, à l’occasion de notre semaine thématique dédiée aux startups innovantes de la FinTech. « Notre ambition était de permettre à un développeur de commencer à émettre ses cartes en une semaine ».

Concrètement, la startup développe une plateforme BaaS permettant aux développeurs d’intégrer les fonctionnalités bancaires en marque blanche de manière fluide. Swan revendique à ce jour une centaine de clients, essentiellement des startups SaaS, mais également de grands groupes comme Carrefour.

Viser les grands comptes

La FinTech, qui a déjà établi une solide présence en France, en Espagne et en Allemagne, a obtenu l’agrément pour opérer dans 30 pays européens. Actuellement, la société collabore avec plus de 100 clients et a traité plus de 7 milliards d’euros de transactions. Pour soutenir cette croissance, Swan prévoit d’augmenter ses effectifs au cours des deux prochaines années.

Swan se concentre également sur le marché des grandes entreprises, avec des projets visant à introduire de nouveaux produits adaptés aux grands comptes, comme le prélèvement automatique et les paiements par carte. Cette diversification vise à étendre la portée de Swan dans des secteurs tels que l’assurance, les plateformes de commerce B2B et le voyage en ligne.

