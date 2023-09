Mauvaises ondes pour l’IPHONE 12, qui faute de mise à jour pourrait être interdit à la vente en France

Le DAS est une mesure qui indique la quantité d’énergie des ondes radioélectriques émise par un appareil électronique, telle qu’un smartphone, et absorbée par le corps humain. En France, le DAS est réglementé avec des limites précises pour garantir la sécurité des utilisateurs : 2 watts par kilogramme (W/kg) pour la tête et le tronc, et 4 W/kg pour les bras et les jambes.

Pourquoi l’iPhone 12 a-t-il été interdit?

Des tests ont montré que le DAS des membres pour l’iPhone 12 atteignait 5,74 W/kg, dépassant ainsi la limite réglementaire de 4 W/kg. Bien que cette mesure ait été obtenue dans des conditions de laboratoire, conçues pour mesurer le DAS dans des scénarios d’émission maximale, l’ANFR a jugé nécessaire d’intervenir.

Les mesures de laboratoire vs l’utilisation réelle

Il est essentiel de noter que les mesures de DAS réalisées en laboratoire visent à déterminer les valeurs maximales possibles. Ces valeurs ne reflètent pas nécessairement les conditions d’utilisation quotidiennes. Par exemple, lors d’un appel, un téléphone n’émet généralement des ondes que 50 % du temps. De plus, la durée moyenne d’un appel est généralement inférieure à 3 minutes.