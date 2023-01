[Série C] Welcome to the Jungle lève 50 millions d’euros auprès de Revaia, XAnge et la BPI

Alors que les entreprises rencontrent toujours des difficultés à recruter (58% des recrutements en 2022 sont jugés difficiles par les entreprises, selon une enquête de Pôle emploi), le site spécialisé Welcome to the Jungle lève 50 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Revaia, XAnge et Bpifrance, avec la participation de nouveaux entrants, dont /blisce (France/USA), Cipio Partners (Luxembourg/Allemagne), Groupe ADP (Aéroports de Paris, France), Kostogri (France), et RAISE Sherpas (France). L’entreprise française ambitionne de développer sa croissance en Europe et aux États-Unis.

Lancé en 2015 par Jérémy Clédat et Bertrand Uzeel, Welcome to the Jungle s’est imposé sur le marché du recrutement en France. Le site propose aux entreprises de valoriser leur marque employeur auprès des candidats et met à leur disposition des outils pour fluidifier l’expérience de recrutement. L’entreprise déploie également une partie média. « L’équipe édito a pour objectif de penser du contenu original sur le travail, à la fois sur des questions pratiques mais aussi plus inspirationnel », détaille Camille Fauran, Directrice générale de Welcome to the Jungle.

L’entreprise revendique plus de 5 000 clients dans le monde et 300 collaborateurs. Welcome to the Jungle prévoit désormais d’enrichir son offre avec de nouvelles fonctionnalités et d’adapter ses solutions au marché américain. « Nous savons qu’il y a une place à prendre aux États-Unis et que notre positionnement est pertinent », explique Camille Fauran. « La problématique autour de l’emploi sur le marché américain résonne avec le message que nous portons. »

