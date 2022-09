[Série D] Innovafeed lève 250 millions d’euros auprès du fonds QIA

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La startup française Innovafeed, un des leaders de la production de protéines d’insectes pour les animaux d’élevage, annonce un tour de table de 250 millions d’euros auprès du fonds QIA, avec la participation des investisseurs historiques Creadev et Temasek, et de nouveaux investisseurs stratégiques et financiers : les leaders agroalimentaires ADM et Cargill, Future French Champions, ABC Impact, IDIA Capital Investissement et Grow Forward. Ce nouveau tour de table porte ainsi le financement total cumulé d’Innovafeed à 450 millions d’euros.

Fondé en 2016 par Aude Guo, Bastien Oggeri et Clement Ray, Innovafeed déploie une gamme de protéines d’insectes destinées à l’aquaculture, d’huiles d’insectes pour les porcs et les volailles et d’engrais naturels issus des déjections d’insectes. Innovafeed propose également ses protéines et huiles pour l’alimentation des animaux domestiques.

La startup ambitionne d’accroître les capacités de production en France via l’extension du site de Nesle et de déployer le modèle industriel à l’international, en particulier aux États-Unis.