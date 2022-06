[Série D] Platform.sh lève 140 millions de dollars auprès de Revaia, Digital+ Partners et Morgan Stanley

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

L’un des acteurs emblématiques du cloud en France, Platform.sh, réalise un tour de table de 140 millions de dollars auprès de Revaia, Digital+ Partners et Morgan Stanley afin de soutenir son hypercroissance en Europe, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ce financement intervient un an après le rachat de Blackfire.io, et pourrait donner lieu à de nouvelles acquisitions dans les mois à venir.

Fondé en 2010 par Ori Pekelman, Damien Tournoud et Frédéric Plais, Platform.sh s’est imposé en Europe comme à l’étranger. L’entreprise française, qui a des bureaux à Paris et San Francisco, est née au sein de Commerce Guys, l’éditeur de Drupal Commerce et de sa place de marché de modules complémentaires. Elle a ensuite pris son indépendance et existe depuis 2014. Depuis, Platform.sh accompagne les équipes en charge de sites e-commerce, sites médi, et applications à fort trafic de concentrer leurs efforts sur le développement et l’amélioration de leurs flottes d’applications et de sites web.

« Pour rendre le cloud moins gourmand »

« Lorsque l’on déploie une application web, on passe beaucoup de temps à déployer les fonctionnalités mais également à manager l’infrastructure cloud, au sens large du terme », explique Frédéric Plais, co-fondateur et CEO de Platform.sh. « Notre plateforme a un rôle de bout-en-bout, qui unifie à la fois le développement et la production, c’est-à-dire l’hébergement ». L’entreprise va plus loin en permettant à ses clients d’optimiser leur impact environnemental.

« Ce sujet est fédérateur chez nous », confirme le CEO de la scale-up. « Pour rendre le cloud moins gourmand, nous avons mis en place trois choses : premièrement, notre plateforme est très dense, ce qui permet d’utiliser moins de serveurs que des instances dédiées. » En effet, les besoins en ressources informatiques de Platform.sh sont en moyenne 12 fois moins élevés et permettent de consommer 10 fois moins d’énergie pour exécuter la même charge de travail. « Ensuite, nous vérifions si les data-center sont des émetteurs forts de carbone, selon les pays où ils sont situés. Enfin, l’acquisition de Blackfire nous a permis de proposer aux clients une optimisation de leur code et de leurs ressources cloud. »

Développer sa stratégie d’acquisition

Pour rappel, Platform.sh compte à ce jour plus de 5 000 clients internationaux et revendique 40 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR). Elle est également membre du French Tech 120 pour la troisième année consécutive. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à plus de 187 millions de dollars et doit permettre à Platform.sh de consolider sa position sur ses marchés tout en développant sa stratégie d’acquisition.

« Nous avons l’intention de soigner notre croissance organique en investissant dans le produit, notamment. » « Nous souhaitons également mener des acquisitions. Nous l’avons fait avec Blackfire et cela a très bien marché. On pense qu’on peut répéter ce modèle plusieurs fois ».

Retrouvez l’interview complète de Frédéric Plais, co-fondateur et CEO de Platform.sh :