[SERIE F] Dataiku la startup qui ne valait plus que 3,7 milliards de dollars

C’est l’une des startups stars de l’intelligence artificielle et de la data, avec près de 850 millions de dollars levés depuis sa création, 800 collaborateurs à travers le monde, un ARR de 150 millions de dollars auprès d’un portefeuille de plus de 500 clients, malgré quoi Dataiku, qui est selon les documents déposés auprès de la SEC, à la recherche de 275 millions de dollars, ne cloturerait une serie F que de 200 millions de dollars, avec une valorisation en baisse dun peu plus d’un quart passant de 4,7 milliards à 3,7 milliards de dollars.

C’est bien entendu un signal marché assez fort, et qui témoigne de l’arridité de la situation des startups en quête de financement actuellement. Dataiku maintient ses objectifs commerciaux et n’a jusqu’à présent engagé aucun plan de licenciement au contraire de ses concurrents comme DATAROBOT. Cette serie F a pour lead un nouvel actionnaire avec Wellington Management.

Fondée en 2013 par Marc Batty, Thomas Cabrol, Florian Douetteau et Clément Stenac, Dataiku a développé Data Science Studio, une plateforme dont l’objectif est de rendre plus productif et efficace le développement d’une application prédictive. A partir de leurs données, les entreprises peuvent notamment prédire les clients qui ont la plus forte probabilité de partir, ou encore optimiser les contenus d’un site web en déterminant en amont le parcours des visiteurs.

Cette plateforme permet ainsi aux entreprises de toute taille et de tout secteur (distribution, e-commerce, santé, finances, transports, secteur public…) de repenser leurs activités grâce à l’intelligence artificielle et de trouver de nouvelles réponses à leurs problématiques d’optimisation marketing, de maintenance prédictive ou encore de détection de fraude. «Beaucoup parlent de transformation numérique à l’échelle de l’entreprise, nous sommes persuadés que cette révolution se joue à l’échelle des individus et de leur capacité à s’approprier ces technologies. Nous travaillons dans ce sens depuis le début, convaincus que l’accès à la donnée, la collaboration entre les profils et l’éducation sont les clés d’une adoption massive de l’intelligence artificielle au cœur de l’entreprise», explique Florian Douetteau, co-fondateur et CEO de Dataiku.

Créée à Paris , Dataiku s’est relocalisée à New York fin 2016, date à laquelle elle avait alors bouclé un tour de table de 14 millions de dollars, Dataiku revendique plus de 200 clients, dont General Electric, Unilever, Sephora, AccorHotels ou encore BNP Paribas. Sur le marché des solutions d’analyse prédictive, Dataiku est confrontée à une concurrence aux multiples visages. Ainsi, IBM, Microsoft, SAP ou encore Alteryx ont développé des outils pour aider les entreprises à mieux connaître leurs consommateurs à partir de leurs données.