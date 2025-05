Shyfter lève 1,5 million d’euros pour accélérer en France face à Skello et Combo

La scale-up belge Shyfter, spécialisée dans la gestion des plannings et des effectifs en mode SaaS, l’entreprise annonce une levée de fonds de 1,5 million d’euros afin d’intensifier sa présence sur le marché français et de s’implanter durablement en Espagne et aux Pays-Bas. Le tour de financement annoncé réunit l’investisseur historique Mike Vandenhooft, cofondateur de Newpharma, et le fonds belge WeLoveFounders, qui entre pour la première fois au capital. Déjà rentable, la startup affiche une croissance de 70 % en 2024.

Lancée en 2019 à Bruxelles, Shyfter développe une plateforme destinée aux entreprises multi-sites, leur permettant de planifier les horaires, suivre le temps de travail, gérer les absences et intégrer les contraintes de paie ou de travail temporaire. L’outil centralise l’ensemble des opérations de planification et de gestion RH dans un environnement ouvert, capable de s’interfacer avec l’ensemble des prestataires du marché, y compris dans l’intérim.

Ce positionnement d’« HR cockpit » indépendant tranche avec celui de certains concurrents français, dont les offres sont parfois plus verrouillées. Le marché français, où la startup opère depuis un an en mode exploratoire, est désormais au cœur de sa stratégie de développement. Selon les dirigeants, la demande locale en solutions de gestion RH modulaires, interopérables et pilotables par les équipes terrain est en forte progression. L’ambition est de doubler le nombre de clients chaque année d’ici 2027 pour atteindre 10 millions d’euros de revenus récurrents annuels.

Une offensive européenne sur un marché concurrentiel

Sur le segment du workforce management en mode SaaS, Shyfter entre en compétition directe avec plusieurs acteurs français bien établis.

Skello, fondée en 2016, adresse principalement les secteurs de la restauration, du retail et de la santé avec une solution de planification et de gestion du personnel. L’entreprise, qui a levé plus de 47 millions d’euros, revendique plusieurs milliers de clients et a structuré une offre enrichie incluant la transmission des variables de paie.

Autre concurrent sérieux, Combo (ex-Snapshift) mise sur une approche “TPE terrain” avec une plateforme simplifiée couvrant le planning, les contrats, les absences, les pointages et l’envoi des éléments de paie. La startup a levé plus de 40 millions d’euros, avec pour ambition de devenir l’outil RH du quotidien des petites entreprises multisites.

À l’autre bout du spectre, Lucca cible davantage les ETI et grandes entreprises avec une suite modulaire couvrant la gestion du temps, des congés, des notes de frais et des processus RH internes. Bien que moins focalisé sur les plannings opérationnels, Lucca bénéficie d’une forte base installée en France.

Face à ces acteurs, Shyfter mise sur la souplesse de son architecture, sa neutralité vis-à-vis des prestataires de paie, et une approche produit co-construite avec les clients, qu’elle considère comme ses partenaires R&D. Parmi ses références figurent déjà plusieurs grands comptes internationaux comme Burger King, KFC, ou Quick.