ALIBABA, SENCROP, Philipp Schmidt…

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

“Gagner sur ce marché nécessite du temps et de l’argent : il faut 8 à 10 ans et 100 à 150 millions d’euros pour construire un assureur B2C rentable et durable dans le domaine des dommages aux biens et aux personnes. En période de ralentissement économique, nous avons travaillé pour définir la stratégie optimale afin de continuer à croître et atteindre rapidement une taille significative et la rentabilité.” déclare Raphael Vullierme le CEO de LUKO dans un communiqué, que la startup habituellement prompte à communiquer sur ses levées d fonds, s’est bien gardée de nous adresser suite à nos révélations quant à la procédure de sauvegarde accélérée, en début de semaine.

Ainsi l’assureur ADMIRAL GROUP devrait mettre la main sur LUKO et ses 450 000 clients d’ici la fin de l’été. L’objectif pour ADMIRAL GROUP est d’attaquer le marché de l’assurance habitation et de ses 12 milliards d’euros de prime.

L’opération doit être finalisée d’ici fin août l’on sait déjà qu’elle ne comprend pas l’insurtech allemande Coya et l’assurance loyer impayée Unkle, dont un mandat de vente aurait été confié à la banque Lazard (la valeurs des deux ne dépasserait pas les 17 millions d’euros)

La vente de LUKO à ADMIRAL GROUP serait de 14 millions d’euros, dont 3 sur objectifs, alors que sa valorisation était il y a encore peu de plus de 200 millions d’euros.

LUKO a levé plus de 72 millions d’euros depuis sa création auprès des fonds d’investissement ACCEL, EQT Ventures, EVOLEM, SPEED INVEST, ORANGE VENTURES, de son coté COYA 46 millions de dollars, et enfin UNKLE 11 millions d’euros. Si ce dernier avait été cédé 22 millions d’euros à LUKO mi 2022, seuls 10 millions auraient été versés aux actionnaires, les 12 millions restants ayant été échangé contre des obligations convertibles que LUKO a été dans l’incapacité d’honorer.

BREAKING NEWS:

AMAZON inaugure le Metropolitan Park à Arlington, en Virginie, marquant l’ouverture officielle de la première phase de son projet très attendu, le HQ2. Cette réalisation constitue une étape importante pour l’entreprise, qui prévoit d’accueillir environ 25 000 employés d’ici 2030. META travaille sur des moyens de rendre la prochaine version de LLaMA disponible à des fins commerciales. Actuellement, ce modèle n’est autorisé que pour un usage de recherche. ALIBABA prévoit de lancer son site de commerce électronique Tmall en Europe, ayant déjà démarré avec un pilote en Espagne. Il s’agit d’une étape significative dans l’expansion internationale de l’entreprise.



A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, SELLSY

Notre partenaire Sellsy propose une suite CRM complète à destination des TPE et PME, intégrant des outils de marketing, ventes, facturation, pré-comptabilité et gestion de trésorerie. La solution permet à plus de 6 900 entreprises de gagner du temps, booster leurs ventes et sécuriser leur revenu. Elle s’adresse notamment aux équipes marketing, ventes et administratives.

Vue pipeline, sales automation, email marketing, Gestion de vos contacts et des opportunités, création de devis, émission de factures, vous pouvez découvrir sur cette page les différentes fonctionnalités de la suite SELLSY

Et pour vous convaincre, c’est la solution CRM que FRENCHWEB.FR a adopté depuis 2011!

FRENCHWEB NETWORK:

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Basée à Munich, FERNRIDE , une startup spécialisée dans le développement de la technologie de conduite autonome et de contrôle à distance pour les camions de cour électriques, a réussi à lever 31 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. La start up basée à Boston, CLOUDZERO, spécialisée dans la gestion des coûts du cloud, a réalisé une levée de fonds de série B de 32 millions de dollars, avec en lead investor Innovius Capital et Threshold Ventures, portant le total des fonds levés à plus de 52 millions de dollars. PERCEPTO , une start up qui commercialise des logiciels et du matériel pour des applications de drones industriels, a levé 67 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C. Cette somme se répartit en environ 50 millions de dollars en capitaux propres et 16 millions de dollars en dette. Le tour de financement a été mené par KDT.



FRENCHWEB MARKET

ALPHABET a l’intention de mettre fin à Google Domains et de vendre ses actifs, qui incluent environ 10 millions de domaines, à SQUARESPACE au troisième trimestre 2023. La transaction s’élèverait à environ 180 millions de dollars. Suite à cette nouvelle, l’action de Squarespace a bondi de plus de 9%. ADOBE annonce un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre en hausse de 10% sur un an pour atteindre 4,82 milliards de dollars, contre 4,77 milliards attendus. Les revenus de Digital Media ont augmenté de 10% sur un an pour s’élever à 3,51 milliards de dollars, tandis que les revenus de Digital Experience ont augmenté de 12% sur un an pour atteindre 1,22 milliard de dollars.



MOUVEMENTS avec ALTAIDE le cabinet de chasse digital

Matthieu Noudelberg rejoint GROUP M au sein de STUDIO M pour piloter l’activité events



BON ANNIVERSAIRE !

Philipp Schmidt (Prisma Presse) Notre confrère Thierry Derouet



LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.