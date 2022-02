[Silicon Carne] Comment créer sa startup en 2022

Créer sa boîte est une folie ! Tous ceux qui l’ont fait vous diront que c’est difficile, que c’est beaucoup de risques, que cela demande énormément de temps et d’efforts et que la réussite dépend plus souvent de la chance que du talent.

Pourtant chaque année vous êtes des milliers à vouloir vous lancer dans l’entrepreneuriat. Alors pourquoi un tel engouement ? Qu’est-ce qui vous motive ? Et est-ce le bon moment pour créer son entreprise ?

J’avais envie cette semaine de faire une émission pour tous ceux qui se posent la question de lancer leur startup en 2022.

J’espère que cette émission vous donnera envie de passer à l’action, ou si vous avez déjà créé votre startup, j’espère qu’elle vous rappellera pourquoi c’était l’une des meilleures décisions que vous ayez prises et ce quelle qu’en soit l’issue !

Cette semaine, on célèbre l’esprit d’entreprise dans Silicon Carne et on passe en revue les questions indispensables à se poser avant de lancer sa startup.

Invités :