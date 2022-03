[Silicon Carne] Guerre & Tech

Cette semaine, une émission un peu spéciale puisque compte tenu des derniers événements survenus en Ukraine, j’ai décidé de modifier la programmation de Silicon Carne. Jeudi dernier, nous n’avons pas publier l’épisode que nous avions prévu de diffuser sur le Quantum Computing après que la Russie ait décidé d’envahir l’Ukraine.

Nous n’avions pas le coeur à cela, certains des développeurs de ma nouvelle startup sont basés en Ukraine et j’ai passé les derniers jours à m’assurer qu’ils soient en sécurité et que nous puissions continuer à opérer.

La semaine dernière devait être une semaine importante puisqu’elle devait coïncider avec le lancement de mon projet Uncut et des premiers NFTs Silicon Carne. Nos développeurs en Ukraine ont codé jusqu’à la dernière minute et aujourd’hui le produit est disponible et fonctionne. D’ailleurs, ce sont eux qui ont tenu à ce que malgré la situation nous lancions la plateforme et ce projet prend une dimension toute particulière aujourd’hui puisque grâce à Uncut.fm cette émission est disponible en intégralité sous forme de NFTs. Vous pouvez donc en faire l’acquisition et l’intégralité des revenus de ces NFTs sera reversée en ETH directement sur le wallet du gouvernement Ukrainien (comme quoi la crypto en temps de guerre, c’est utile…).

Alors je savais en créant Uncut.fm que les NFTs permettraient aux podcasters de mobiliser leur communauté autour de leur émission préférée et de nourrir ensemble des projets, mais je ne pensais pas que cela serait le cas si rapidement et dans des conditions aussi dramatiques.

Donc voilà nous y sommes, le NFT de cette émission est l’occasion pour la communauté de Silicon Carne de ne pas simplement écouter mais de soutenir le peuple Ukrainien directement. Il n’y a que 80 NFTs ($50 chacun) et encore une fois les fonds sont directement versés à l’Ukraine et ne passent même pas par moi. C’est ça la magie du Web3. Je créerai aussi un groupe avec tous les participants à cet NFT. Donc rendez-vous sur www.uncut.fm pour collecter ce NFT un peu spécial dans votre collection Silicon Carne et aider nos amis en Ukraine.

Invités :

Cette semaine dans Silicon Carne je vous propose de parler du conflit Ukrainien et de ses conséquences pour le monde de la Tech. J’ai avec moi deux invités qui connaissent bien le pays.